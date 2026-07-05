Prosegue il programma degli ottavi di finale del Mondiale in America, Canada e Messico. Il quadro dei sedicesimi si è chiuso e ora entra sempre più nel vivo il percorso che porterà una delle 16 qualificate ad alzare il trofeo più ambito del calcio internazionale. Oggi si disputeranno le prime gare del turno. La prima partita di oggi è alle 22:00, con il ritorno in campo di Marcus Pedersen, la sua Norvegia affronta il Brasile di Ancelotti in una gara che si preannuncia spumeggiante. L'ottavo successivo sarà poi Messico-Inghilterra, che andrà in scena nella notte alle ore 2:00 italiane.

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Mondiali, le partite: ecco dove vederle

Il programma dei Mondiali 2026

I match del Mondiale 2026 saranno trasmessi da DAZN, saranno quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere le gare dei Mondiali in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Ore 22:00 Brasile-Norvegia (Rai/Dazn)

Ore 2:00 Messico-Inghilterra (Dazn)