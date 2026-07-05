Roberto D'Aversa, in un'intervista rilasciata a Tuttosport, è tornato sulla sua avventura a tinte granata, definendola come "una storia d'amore interrotta". "La società ha deciso di non proseguire, di cambiare, ma questo non cancella un periodo tanto forte e ricco di sentimenti, valori e successi, vissuto in una piazza molto importante. Io sarei rimasto molto, molto volentieri. Ci speravo", ha dichiarato il tecnico. Sbarcato all'ombra della Mole nello scetticismo generale, l'allenatore nato a Stoccarda ha saputo far ricredere il popolo granata, raccogliendo messaggi di stima, affetto e ringraziamento. Reputa di aver "lasciato un segno" nel percorso con i granata, sia nella squadra che nei tifosi. "Avevo sempre reputato il Toro una realtà importante, ma non immaginavo che allenare questa squadra, lavorare in questo ambiente, nel mondo granata, fosse così affascinante e speciale, per quanto anche difficile e complicato", le parole dell'allenatore ex Empoli e Parma.

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D'Aversa promuove Abate: "Gli auguro il meglio, è un allenatore bravo"

D'Aversa si è dispiaciuto di non aver potuto continuare la sua esperienza al Torino, ma si reputa grato per l'opportunità che gli è stata concessa e per il lavoro che ha svolto: "Anche se non ha voluto tenermi con il presidente è rimasto un ottimo rapporto. E l'ho ringraziato perché mi ha dato la possibilità, il privilegio di allenare una squadra così importante". Ha quindi poi aggiunto: "Mi sarebbe piaciuto andare avanti, dare continuità, costruire qualcosa di importante con la maggior parte dei ragazzi. Ma restano un'esperienza positiva e tanti bei ricordi. E una realtà fatta di numeri importantissimi".

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"Ecco... forse l'unica cosa che posso dire... è che è mancata un po' di chiarezza nei miei confronti. Ma mi fermo qui" - ha infine chiosato sull'argomento. Un affetto che gli è stato riconosciuto anche dagli stessi giocatori dopo il suo addio, che ci ha tenuto a ringraziare: "Ma la verità è che siamo stati tutti bravi. Lo staff che ha lavorato con me e i giocatori. Prima di tutto l'applauso va a loro, ai ragazzi. Man mano han reso orgogliosi quegli stessi tifosi che non li vedevano certo come dei... beniamini quando sono arrivato. [...] I tifosi mi ringraziano con affetto, mi ripetono che speravano che venissi confermato. Li ringrazio io, una volta in più. Auguro il meglio ad Abate che è un allenatore bravo e lo seguivo già dalla Ternana. Tornare? Se un giorno, chissà quando, capitasse...beh...certo che tornerei volentieri".