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Infortuni

Tutte le notizie relative agli infortuni del Torino FC: informazioni tempestive e affidabili su diagnosi e tempi di recupero, il punto della situazione dall’infermeria del Filadelfia prima e dopo ogni partita, approfondimenti sull’entità dei problemi fisici dei giocatori granata da parte della redazione di Toro News.