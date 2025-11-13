Torino, le ultime dall'infermeria: a D'Aversa serve una sosta senza intoppi
Le novità sui granata per quanto riguarda gli infortuni all'alba della sosta per le nazionali
Le novità sui granata per quanto riguarda gli infortuni all'alba della sosta per le nazionali
Le novità sui granata per quanto riguarda gli infortuni dopo la 28° giornata di Serie A
Il tecnico del Toro Roberto D'Aversa ha presentato la sfida in conferenza: la situazione sugli infortunati
Le novità sui granata per quanto riguarda gli infortuni dopo la 28° giornata di Serie A
Le ultime novità sul punto infortuni in casa granata in vista del prossimo impegno in campionato contro il Napoli
D'Aversa assicura la presenza dello scozzese per la gara contro i biancocelesti. Aboukhlal ancora fuori
Ottime notizie dall'infermeria per Baroni che può contare di nuovo sull'albanese
Le ultime novità sul punto infortuni in casa granata in vista del prossimo impegno in campionato contro il Bologna
Le condizioni dell'esterno granata e quante partite di campionato salterà: tutti i dettagli
Come sta il quinto di sinistra: l'esito degli esami dopo la partita contro la Fiorentina
Il terzino spagnolo ha giocato soltanto il primo tempo della sfida al Franchi: nell'intervallo è stato sostituito per un infortunio
Diverse le assenze per i granata, che però potranno contare sul lituano a centrocampo
Diverse le assenze per i granata, che non potranno contare sopratutto su Simeone
Le condizioni dei giocatori del Toro infortunati in vista della sfida casalinga contro il Lecce
Ancora un problema fisico per il centrale albanese che esce a metà primo tempo della sfida sul campo del Como
Le ultime novità sul punto infortuni in casa granata in vista del prossimo impegno in campionato contro il Como
Il tecnico perde due pedine fondamentali per il Torino: il lituano e l'ex Tolosa verranno monitorati per valutare i tempi di recupero
Serata sfortunata per entrambe le squadre a livello di infortuni
Problemi in casa Toro: il numero 7 granata chiede il cambio nel primo tempo
Le ultime novità sul punto infortuni in casa granata in vista del prossimo impegno in campionato contro la Roma
L’attaccante fermato da un trauma contusivo alla gamba sinistra: è a rischio per domenica
Il laterale norvegese è vittima di un problema fisico nella gara contro i sardi, domani esami strumentali per lui
La rosa granata è praticamente al completo per la sfida di oggi contro il club sardo: ci sono soltanto 4 assenze già note da parecchio tempo
Due fotografie che colorano di verde speranza il pomeriggio dei tifosi granata
Dopo l’infortunio a Wembley con la nazionale, il numero 8 serbo fa passi in avanti importanti: Baroni lo valuta
L'attaccante argentino non ci sarà lunedì contro il Milan, la speranza è di riaverlo per la partita successiva in casa contro la Cremonese
Il punto dall'infermeria granata in vista della trasferta di Lecce
Le ultime sugli infortuni in casa granata
Cauto ottimismo a fronte di una preoccupazione importante: c'è attesa per gli esami del serbo
Il centrocampista granata ha costretto il tecnico serbo al cambio: condizioni da valutare