Domani 19 aprile alle ore 12:30 il Torino di Roberto D'Aversa affronterà la Cremonese allo stadio Giovanni Zini nella sfida valida per la trentatreesima giornata di Serie A 2025/26. I granata, forti dei 12 punti di vantaggio sui grigiorossi e sul Lecce e con la salvezza a portata di mano, puntano alla terza vittoria consecutiva dopo i successi con Pisa e Verona, mentre gli avversari, appaiati con i salentini, sono alla ricerca di punti fondamentali per risalire la china e lasciare la zona pericolosa. Il tecnico del Toro ha parlato alle 14:30 in conferenza stampa per condividere le sue sensazioni alla vigilia della gara.

Torino, gli aggiornamenti dall'infermeria

In merito a chi non ci sarà, D'Aversa ha annunciato l'assenza di Nkounkou, Zapata e Aboukhlal, che non prenderanno parte alla sfida contro la Cremonese di domani. Per l’esterno marocchino, assente da metà febbraio (l’ultimo match disputato è stato contro il Bologna il 15 febbraio), la revisione artroscopica del ginocchio destro a cui è stato sottoposto giorni fa ha evidenziato che dovrebbe rientrare negli ultimi turni di campionato. Il colombiano, invece, ha riportato un interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra e il suo rientro è rimandato alla fine di aprile. Riguardo il terzino francese, D'Aversa si è espresso così: "Non ho mai parlato di problemi fisici" e quindi non fa parte della lista degli infortunati del Toro.