Tu vuò fà l’americano Renato Carosone 1956 Pathé

Tu vuò fa' l'americano, cantava Renato Carosone. La musica l'aveva scritta lui, il testo Nicola Salerno, per prendere in giro quegli italiani che nel dopoguerra tentavano di scimmiottare usi e costumi a stelle e strisce, associandoli a ideali di ricchezza e modernità con risultati tragicomici alla Alberto Sordi.

Ogni volta che qualche circostanza interessa l'Italia e gli Stati Uniti mettendoli a stretto contatto, si tratti di politica o di eventi sportivi e di costume, immancabilmente mi torna in mente questa canzone. Faccio proprio fatica a immaginarmi il sogno americano rivestito di bianco rosso e verde: troppa distanza, troppa differenza di mentalità. All'atto pratico, come cantava Guccini in Incontro, l'America per gli italiani spesso ridiventa la nostra città tanto triste, disillusione generatrice della consapevolezza di una realtà ben più amara di quella vagheggiata. Adesso sembra che tocchi al Toro indossare la tuba dello Zio Sam. Si parla di speranze, entusiasmi, di pioggia di dollari in arrivo, di progetti faraonici e di quotazioni stellari.

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La notizia delle manifestazioni d'interesse verso la nostra squadra in arrivo da oltreoceano mi fa l'effetto di certi colossal hollywoodiani, zeppi di effetti speciali. L'America si sta comprando mezza serie A e forse succederà davvero, ma è una verità strana, con un fondo di paura, come quando apri la porta di una stanza sconosciuta e non sai che cosa ci sia lì dentro ad aspettarti. Non immagino un Toro del prossimo futuro fatto di lustrini e pon pon girls, con cornici stile NBA, stacchetti musicali e superospiti. Ma qualcosa di molto diverso sì. Speriamo migliore; sarà comunque tutto da scoprire. Sognare un appassionato paperone italiano dal cuore granata che voglia comprarci si è rivelato pura utopia. Staremo a vedere se e come cambieranno le cose. Senza dimenticarci che siamo nati in Italy. Sient' a mme, nun ce sta niente 'a fa.

MARCO P.L. BERNARDI – Lasciarci le penne Autore di gialli, con "Cocktail d'anime per l'avvocato Alfieri" ha vinto l'edizione 2020 di GialloFestival. Marco P.L. Bernardi condivide con il protagonista dei suoi romanzi l'antica passione per il Toro e l'amore per la letteratura e la canzone d'autore. Nel marzo del 2023 è uscito il suo nuovo noir a forti tinte granata "Giallo profumo di limoni. L'avvocato Alfieri in un nuovo caso tra Torino e Sanremo" (Fratelli Frilli Editori).