Uno dei grandi assenti dall'ultimo ritiro estivo del Torino è stato senza dubbio Nikola Vlasic. Il trequartista croato - al pari del compagno Pedersen - non si è presentato in Val Rendena perché doveva ancora godere del suo periodo di vacanze che è stato posticipato rispetto al resto della squadra causa Mondiali. La presenza del numero 10 nella rosa della Croazia per la competizione più importante per le nazionali è stato sicuramente un motivo d'orgoglio per tutto il mondo Toro ma rischia anche di essere un freno nella sua preparazione fisica. L'ex West Ham ha infatti iniziato da pochi giorni a lavorare al Filadelfia in solitaria per migliorare la sua condizione atletica e mettersi al pari con il resto dei compagni che hanno iniziato ad allenarsi molto prima. Vlasic dovrà inoltre "sconfiggere" dei precedenti non proprio felici in merito ai suoi ritiri saltati negli anni scorsi con i granata.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Estati 2022 e 2023: il Toro e le lunghe trattative con il West Ham

Durante gli anni di Ivan Juric, sia nell'estate 2022 per il prestito che nel 2023 per il riscatto, il Toro fu al centro di due lunghe trattative di mercato con il West Ham per portare Vlasic all'ombra della Mole. Questo ha avuto come conseguenza l'assenza del trequartista croato dai due ritiri in montagna della squadra e un conseguente ritardo nella sua preparazione fisica. In Inghilterra il calciatore classe 1997 fu infatti spesso ai margini in quelle due sessioni estive di mercato lavorando poco con il resto della squadra, un fattore negativo che si ripercosse notevolmente sulla sua condizione atletica nella prima parte di quei campionati.

Vlasic e i ritiri estivi: nel 2025 il rendimento è aumentato

Nel 2024 fu invece un guaio muscolare che tenne fermo il giocatore croato dopo i primissimi allenamenti al Filadelfia. Vlasic infatti raggiunse il ritiro di Pinzolo in ritardo rispetto al resto della squadra e si concentrò per lo più su del lavoro personalizzato di natura atletica con lo staff tecnico di Paolo Vanoli. L'unica gioia a livello di estati in maglia Toro per lui fu l'anno scorso: nel ritiro estivo del 2025 con Marco Baroni a Prato allo Stelvio, l'ex West Ham riuscì infatti a prepararsi al meglio per tutta l'estate senza distrazioni di mercato oppure problemi fisici. L'aver potuto lavorare al meglio durante le settimane di luglio e agosto ha avuto la naturale conseguenza di un Vlasic in forma smagliante fin dalle prime battute di Serie A e infatti ha chiuso la sua migliore stagione da quando è arrivato per la prima volta all'ombra della Mole. Ora quindi il croato - dopo le vacanze e l'inizio posticipato di preparazione atletica - dovrà trovare il prima possibile la miglior forma fisica e cercare anche di sconfiggere questo tabù relativo alle sue scorse estati condizionate da fattori extra campo che lo hanno frenato.