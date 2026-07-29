"Due anni fa è stato una delle rivelazioni dell'Ajax di Francesco Farioli, arrivato secondo in Eredivisie". Così apre l'edizione odierna de La Stampa parlando di Kian Fitz-Jim, centrocampista classe 2003 dell'Ajax che è a un passo dal Toro. Il terzo colpo nel giro di una settimana per Petrachi, che ha chiuso anche per Eray Comert e Pietro Comuzzo, già in città per svolgere le visite mediche. "Battuta la concorrenza del Porto, la trattativa è in chiusura e stavolta si tratterebbe di un acquisto a titolo definitivo (circa 3/4 milioni di euro)". Con le possibili cessioni di uno tra Gineitis, Ilic e Anjorin, Petrachi aggiunge un tassello importante alla mediana del Toro: "Un mix - prosegue La Stampa -che si rilette in campo sulla creatività di un ragazzo dotato di un piede educato e dei tempi di gioco giusti per far girare una squadra". Fitz-Jim è nato in Olanda da padre surinamese e cinese e madre di Hong Kong, per questo motivo possiede ben quattro passaporti.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa