Il primo rinforzo per il centrocampo di Ignazio Abate è in dirittura d'arrivo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Torino ha raggiunto un accordo con l'Ajax per Kian Fitz-Jim sulla base di 2,5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Il centrocampista olandese classe 2003 nell'ultima stagione il giocatore ha collezionato 22 presenze e un gol con i Lancieri, mettendosi in mostra per qualità nella gestione del pallone, dinamismo e capacità di impostare l'azione, caratteristiche che si sposano perfettamente con l'idea di calcio del tecnico granata.

Si tratta di un acquisto che rinforza un reparto che come dimostrato nel ritiro di Pinzolo necessitava di interventi sul mercato. Petrachi ha anche definito gli ultimi dettagli con il calciatore e il suo entourage, trovando l'intesa su ingaggio e durata del contratto. La trattativa è ormai alle battute finali e, salvo sorprese, Fitz-Jim dovrebbe approdare sotto la Mole già nel pomeriggio, seguendo il percorso intrapreso nelle ultime ore da Comuzzo e Comert.