Gianni Ponta, chimico, ha lavorato in una multinazionale e vissuto molti anni all’estero. Tuttavia, non ha mai mancato di seguire il “suo” Torino, squadra del cuore, fondativa del calcio italiano. Tra l’altro, ha scoperto che Ezio Loik, mezzala del Grande Torino, aveva avviato un’attività proprio nell’ambito dell’azienda in cui Gianni molti anni dopo sarebbe stato assunto. La rubrica "La Leggenda e i Campioni" di Toro News La rubrica curata da Gianni Ponta rappresenta l'occasione per fare un tuffo nel passato ed immergersi nella storia granata. Una lettura per approfondire la conoscenza di personaggi e partite indimenticabili grazie a dettagli ed aneddoti in grado di tenere il lettore incollato allo schermo.