Toro News

La Leggenda e i Campioni

Gianni Ponta, chimico, ha lavorato in una multinazionale e vissuto molti anni all’estero. Tuttavia, non ha mai mancato di seguire il “suo” Torino, squadra del cuore, fondativa del calcio italiano. Tra l’altro, ha scoperto che Ezio Loik, mezzala del Grande Torino, aveva avviato un’attività proprio nell’ambito dell’azienda in cui Gianni molti anni dopo sarebbe stato assunto. La rubrica "La Leggenda e i Campioni" di Toro News La rubrica curata da Gianni Ponta rappresenta l'occasione per fare un tuffo nel passato ed immergersi nella storia granata. Una lettura per approfondire la conoscenza di personaggi e partite indimenticabili grazie a dettagli ed aneddoti in grado di tenere il lettore incollato allo schermo.
NUOVE RUBRICHE TORONEWS (1)

Essere del Toro

G. Ponta

Torna un nuovo episodio di "La Leggenda e i Campioni", rubrica su Toro News di Gianni Ponta: "Il nostro cuore granata continua a battere. Ma lo fa con una sofferenza che..."

NUOVE RUBRICHE TORONEWS (7)

Lettera alla Signora Susanna Egri

G. Ponta

In occasione del centesimo compleanno della Signora Susanna Egri di tre giorni fa, riproponiamo questa lettera scritta da Gianni Ponta oltre due anni fa per la sua rubrica su Toro News "La Leggenda e…

RUBRICHE TORONEWS (29)

A Giovanni Simeone

G. Ponta

Torna "La Leggenda e i Campioni", la rubrica su Toro News di Gianni Ponta: "I tuoi goal ci fanno così bene al cuore (granata)..."

RUBRICHE TORONEWS (3)

"A l'era velóc eh Poletti..."

G. Ponta

"A l'era velóc, eh, Poletti. Ma qul dì Jair a Milàn..." mi raccontò l'anziano tifoso di Acqui a proposito di un Inter-Torino Anni '60 a cui aveva assistito a San Siro. Pensate un duello spalla a…

RUBRICHE TORONEWS (9)

Pino Maina e la prima Coppa Italia

G. Ponta

Torna "La Leggenda e i Campioni", la rubrica su Toro News di Gianni Ponta: "Il colpo di reni a rialzarsi dopo una deviazione in tuffo"

bonesso-alessandro

I goal del giovane Bonesso

G. Ponta

Nella hall dell’hotel entrò un signore atletico. Si annunciò alla reception: “Bonesso”. Allora era vero. Era proprio lui. Alessandro Loris Bonesso.

13

“Carappa” e il sale della terra

G. Ponta

Torino, Anni ‘30. “Riccardo sali. La cena è pronta!" e mio fratello continuava a giocare, a giocare...

IMG_1404

Ché Adams. Con la bandiera di Denis Law

G. Ponta

In una fredda sera di gennaio, il 24 gennaio 2025, era in programma all’Olimpico Grande Torino l’incontro tra il Torino ed il Cagliari

Schermata 2025-06-09 alle 18.46.51

Mario Sperone. Il “Grinta” del Toro

G. Ponta

Nuovo appuntamento con "La Leggenda e i Campioni", la rubrica su Toro News di Gianni Ponta: "Priocca è un paesino in provincia di Cuneo che incontri dopo aver lasciato da poco l’Astigiano..."

RUBRICHE TORONEWS

Bacigalupo. A San Siro parò tutto

G. Ponta

Torna un nuovo episodio di "La Leggenda e i Campioni", la rubrica su Toro News di Gianni Ponta: "Tra i pali, “Pinsa” Bodoira e Bacigalupo giocarono un tempo a testa. E il giovanissimo ligure…

Olivieri aldo

Aldo Olivieri, “Gatto Magico”

G. Ponta

Nuovo appuntamento con "La Leggenda e i Campioni", la rubrica su Toro News di Gianni Ponta: "Tre mesi dopo aver vinto a Parigi, chiamato dal suo mentore Ernö Egri Erbstein, Olivieri veniva ingaggiato…

Screenshot 2025-01-17 at 21-01-29 Denis Law lo scozzese che portò i Red Devils in paradiso per poi spedirli all’inferno - Il Calcio Quotidiano

Denis Law. Pallone d’oro 1964, troppo tardi per noi

G. Ponta

Nuovo appuntamento con "La Leggenda e i Campioni", la rubrica su Toro News di Gianni Ponta: "Ora che è arrivato Ché Adams, è il momento di ricordare i giocatori scozzesi..."

418A8709 _foto a-cunazza - castellini

Castellinissimo

G. Ponta

Nuovo appuntamento con "La Leggenda e i Campioni", la rubrica su Toro News di Gianni Ponta: "Un portiere così, il Torino non l’ha mai più avuto..."

Mario Rigamonti

Mario Rigamonti. Il Centauro

G. Ponta

Torna un nuovo episodio de "La Leggenda e i Campioni", la rubrica di Gianni Ponta

Torino Coach Emiliano Mondonico

Torino-Real Madrid

G. Ponta

Torna un nuovo episodio de "La Leggenda e i Campioni", la rubrica di Gianni Ponta: "Quella sera contro le merengues Noi Granata toccammo il cielo con un dito..."

claudio sclosa

L'arc en ciel di Sclosa

G. Ponta

Torna un nuovo appuntamento de “La Leggenda e i Campioni”, di Gianni Ponta

GettyImages-3247663

L'ombra di Zamora

G. Ponta

Torna un nuovo appuntamento de “La Leggenda e i Campioni”, di Gianni Ponta: "Segnare un goal a Zamora era impresa difficilissima. Balòn ci riuscì, con un tiro diagonale..."

Ferrini

Giorgio Ferrini. Orgoglio granata

G. Ponta

Torna un nuovo appuntamento de “La Leggenda e i Campioni”, di Gianni Ponta: "Un orgoglio, un'appartenenza, un senso del dovere a cui, dopo i comportamenti sbagliati di taluno, recentemente, a Superga,…

Hellas Verona FC v Torino FC - Serie A TIM

Pellegri come Mortensen

G. Ponta

Torna un nuovo appuntamento con la rubrica “La Leggenda e i Campioni”, a cura di Gianni Ponta

ballarin

Aldo Ballarin. Sturm und Drang

G. Ponta

Torna un nuovo appuntamento con la rubrica “La Leggenda e i Campioni”, a cura di Gianni Ponta