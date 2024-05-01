Essere del Toro
Torna un nuovo episodio di "La Leggenda e i Campioni", rubrica su Toro News di Gianni Ponta: "Il nostro cuore granata continua a battere. Ma lo fa con una sofferenza che..."
Torna un nuovo episodio di "La Leggenda e i Campioni", rubrica su Toro News di Gianni Ponta: "Il nostro cuore granata continua a battere. Ma lo fa con una sofferenza che..."
In occasione del centesimo compleanno della Signora Susanna Egri di tre giorni fa, riproponiamo questa lettera scritta da Gianni Ponta oltre due anni fa per la sua rubrica su Toro News "La Leggenda e…
Torna "La Leggenda e i Campioni", la rubrica su Toro News di Gianni Ponta: "I tuoi goal ci fanno così bene al cuore (granata)..."
"A l'era velóc, eh, Poletti. Ma qul dì Jair a Milàn..." mi raccontò l'anziano tifoso di Acqui a proposito di un Inter-Torino Anni '60 a cui aveva assistito a San Siro. Pensate un duello spalla a…
Torna "La Leggenda e i Campioni", la rubrica su Toro News di Gianni Ponta: "Il colpo di reni a rialzarsi dopo una deviazione in tuffo"
Torna "La Leggenda e i Campioni", di Gianni Ponta: "A Santena nacque, il 19 settembre 1904, uno dei più grandi centromediani..."
E il lampo definitivo di Jocelyn Angloma, difensore-centrocampista nato in Guadalupe, dipartimento francese d’Outre-Mer
Nella hall dell’hotel entrò un signore atletico. Si annunciò alla reception: “Bonesso”. Allora era vero. Era proprio lui. Alessandro Loris Bonesso.
Torino, Anni ‘30. “Riccardo sali. La cena è pronta!" e mio fratello continuava a giocare, a giocare...
In una fredda sera di gennaio, il 24 gennaio 2025, era in programma all’Olimpico Grande Torino l’incontro tra il Torino ed il Cagliari
Nuovo appuntamento con "La Leggenda e i Campioni", la rubrica su Toro News di Gianni Ponta: "Priocca è un paesino in provincia di Cuneo che incontri dopo aver lasciato da poco l’Astigiano..."
Torna un nuovo episodio di "La Leggenda e i Campioni", la rubrica su Toro News di Gianni Ponta: "Tra i pali, “Pinsa” Bodoira e Bacigalupo giocarono un tempo a testa. E il giovanissimo ligure…
Nuovo appuntamento con "La Leggenda e i Campioni", la rubrica su Toro News di Gianni Ponta: "Tre mesi dopo aver vinto a Parigi, chiamato dal suo mentore Ernö Egri Erbstein, Olivieri veniva ingaggiato…
Nuovo appuntamento con "La Leggenda e i Campioni", la rubrica su Toro News di Gianni Ponta: "Ora che è arrivato Ché Adams, è il momento di ricordare i giocatori scozzesi..."
Nuovo appuntamento con "La Leggenda e i Campioni" la rubrica di ToroNews di Gianni Ponta
Nuovo appuntamento con "La Leggenda e i Campioni", la rubrica su Toro News di Gianni Ponta: "Un portiere così, il Torino non l’ha mai più avuto..."
Torna un nuovo episodio de "La Leggenda e i Campioni", la rubrica di Gianni Ponta
Torna un nuovo episodio de "La Leggenda e i Campioni", la rubrica di Gianni Ponta
Torna un nuovo episodio de "La Leggenda e i Campioni", la rubrica di Gianni Ponta
Torna un nuovo episodio de "La Leggenda e i Campioni", la rubrica di Gianni Ponta: "Quella sera contro le merengues Noi Granata toccammo il cielo con un dito..."
Torna "La Leggenda e i Campioni", la rubrica di Gianni Ponta con un nuovo appuntamento dedicato a Mazzola
Torna un nuovo appuntamento de “La Leggenda e i Campioni”, di Gianni Ponta
Torna un nuovo appuntamento de “La Leggenda e i Campioni”, di Gianni Ponta
Torna "La Leggenda e i Campioni" con un nuovo appuntamento
Torna un nuovo appuntamento de “La Leggenda e i Campioni”, di Gianni Ponta: "Segnare un goal a Zamora era impresa difficilissima. Balòn ci riuscì, con un tiro diagonale..."
Torna un nuovo appuntamento de “La Leggenda e i Campioni”, di Gianni Ponta
Torna un nuovo appuntamento de “La Leggenda e i Campioni”, di Gianni Ponta
Torna un nuovo appuntamento de “La Leggenda e i Campioni”, di Gianni Ponta: "Un orgoglio, un'appartenenza, un senso del dovere a cui, dopo i comportamenti sbagliati di taluno, recentemente, a Superga,…
Torna un nuovo appuntamento con la rubrica “La Leggenda e i Campioni”, a cura di Gianni Ponta
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