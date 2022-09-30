Torino, serve una bella prestazione per i tifosi. Ma la Roma ha più motivazioni
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Il Torino dovrà provare a fare una bella prestazione per salutare al meglio il proprio pubblico"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Il Torino dovrà provare a fare una bella prestazione per salutare al meglio il proprio pubblico"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Il Torino contro il Verona avrà la possibilità di dare continuità a ciò che di buono ha fatto vedere in queste ultime partite"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "All'Olimpico i ragazzi di Vanoli dovranno essere bravi in fase difensiva e colpire i biancocelesti in contropiede"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "I rossoneri sono più forti, ma bisogna vedere come arriveranno a questo match dopo l'eliminazione in Champions"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: “I granata dovranno lavorare bene in fase difensiva, per poi provare a ripartire in contropiede”
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "L'attaccante angolano con la sua velocità ed imprevedibilità potrebbe creare più di qualche grattacapo alla squadra granata"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Ricci, Adams e Zapata stanno facendo molto bene in questo inizio di stagione"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Per Vanoli non era facile, ma sul campo la squadra ha risposto alla grande e con il tecnico sono saliti in cattedra Ricci ed Ilic"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Determinante sarà il ruolo di Duvan Zapata, che tornerà a Bergamo per la prima volta dopo il suo addio della scorsa estate"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Importante sarà svolgere una buona fase difensiva per poi provare a colpire la retroguardia rossonera grazie alla velocità di Bellanova"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Tutta la squadra allenata da Thiago Motta sta facendo un campionato al di sopra delle aspettative"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Alla squadra granata manca qualcuno che segni oltre a Zapata"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Il derby è quella partita che devi portare a casa con le unghie e con i denti"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Sarà una gara che si deciderà nei duelli uno contro uno: la chiave del match sarà la fascia destra"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "I bianconeri sono una squadra molto fisica e la gara si deciderà nei duelli in mezzo al campo"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "I granata dovranno sfruttare l'ottimo stato di forma di Bellanova: sulla fascia destra sta facendo la differenza"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "I granata dovranno sfruttare l'ottimo stato di forma di Bellanova"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Dal punto di vista mentale il Torino è più tranquillo e può sfruttare la fragilità psicologica dei neroverdi in questo momento della stagione"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Dopo i tre punti ottenuti con l'Atalanta di lunedì scorso, i granata dovranno dare continuità a quella vittoria andando a fare risultato allo Stirpe"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Juric è cresciuto con Gasperini e i due si conoscono bene"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "I rossoblù stanno giocando un bel calcio in questo inizio di stagione e per il Toro non sarà affatto una gara semplice"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Bisognerà fare attenzione al Frosinone che arriva dopo la sconfitta in rimonta contro il Cagliari e vuole riscattarsi”
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Il pericolo numero uno dell'Inter sarà ovviamente Lautaro Martinez: l'argentino in queste prime otto partite ha segnato già dieci gol"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "La Salernitana è una squadra viva che deve lottare per la salvezza e non sarà una partita facile per il Torino"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "I granata dovranno prestare molta attenzione alla fisicità di Djuric: l'attaccante gialloblù è molto forte fisicamente e la squadra sfrutta al meglio la sua…
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "A centrocampo i nerazzurri sono molto solidi e per il Toro non sarà facile"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Per i ragazzi di Juric l'Europa sembra ormai lontana, ma i granata dovranno trovare le giuste motivazioni per fare bene questo finale di stagione"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Decisivi saranno i duelli in mezzo al campo: senza Locatelli squalificato il centrocampo bianconero perde quantità e qualità"
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Non sarà una partita da sottovalutare per i granata. Nonostante i grigiorossi in campionato non abbiano mai vinto, con l'arrivo di Ballardini la squadra…
Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Probabilmente il Napoli è la peggior squadra da incontrare in questo momento: gli azzurri stanno attraversando un ottimo periodo di forma"