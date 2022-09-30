Romano, classe 1951, Raffaello "Lello" Vernacchia è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e nel corso della sua carriera da calciatore ha vestito la maglia del Toro per una stagione (1973-74). Un analisi della partita alle porte Sulle colonne di Toro News Lello Vernacchia presenta la partita che i granata si apprestano ad affrontare dal punto di vista di chi il calcio lo ha vissuto prima da calciatore e poi da allenatore. Le sue analisi permettono di comprendere le possibili chiavi di lettura delle gare, tra punti di forza degli avversari e soluzioni da sfruttare per ottenere la vittoria.