Toro, la Lazio deve riscattarsi dopo Bologna: i granata dovranno colpire in ripartenza

Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "All'Olimpico i ragazzi di Vanoli dovranno essere bravi in fase difensiva e colpire i biancocelesti in contropiede"

Lello Vernacchia 30 marzo 2025 (modifica il 30 marzo 2025 | 06:22)

Terminata la sosta per le Nazionali, lunedì 31 marzo tornerà in campo il Torino di Vanoli: alle 20:45 i granata saranno impegnati in trasferta allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio di Baroni. Il Toro è reduce dalla vittoria per 1-0 in casa contro l'Empoli, mentre i biancocelesti dalla sconfitta per 5-0 contro il Bologna.

La corsa per la Champions — La Lazio vorrà fare senza dubbio la partita. Dopo il grande passo falso nell'ultima gara prima della sosta contro il Bologna (match perso 5-0 al Dall'Ara) i biancocelesti davanti al proprio pubblico vorranno subito riscattarsi. La squadra di Baroni ha perso la scorsa giornata uno scontro diretto in ottica Champions League: la Lazio infatti attualmente in campionato occupa la sesta posizione con 51 punti e al quarto posto c'è proprio il Bologna a quota 53. I biancocelesti - che sono ai quarti di Europa League - dovranno fare a meno di due pedine importanti come Castellanos e Nuno Tavares, ma nonostante questo vorranno ottenere i tre punti a tutti i costi per rimanere attaccati al quarto posto.

Toro, devi essere unito e compatto — Con una Lazio che molto probabilmente farà la partita, servirà un Torino unito e compatto in fase di non possesso. La chiave del match è proprio questa: i granata dovranno essere bravi in fase di interdizione, ripartire in contropiede ed essere cinici in fase realizzativa. La pressione sarà tutta sulle spalle della Lazio e proprio per questo il Torino dovrà anche essere bravo a capire e sfruttare i momenti della partita a proprio favore.

