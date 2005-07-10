Toro News

Lavata di Capo

Mario Giordano

Aridateci Vanoli

M. Giordano

Il pensiero di Mario Giordano dopo la cocente disfatta subita dai granata a San Siro

Mario Giordano

Capitano mio capitano

M. Giordano

Il pensiero di Mario Giordano sulla storia di calciomercato che ha visto protagonista Alessandro Buongiorno

Mario Giordano

Caro Urbano

M. Giordano

Lavata di Capo / Torna la rubrica di Mario Giordano, che esprime il suo pensiero riguardo la situazione attuale dei granata

Mario Giordano

Ma siamo sicuri che Belotti domenica debba giocare?

M. Giordano

Lavata di Capo / Sulla colonne di TN l'opinione di Mario Giordano: "Quello che mi preoccupa è che il nostro tesoro più prezioso venga sacrificato per salvare l'allenatore..."

Mario Giordano

Risposta a mister Mihajlovic

M. Giordano

Lavata di Capo / Mario Giordano replica alle allusioni di quest'oggi da parte del tecnico del Torino

Mario Giordano

Colpa del presidente?

M. Giordano

Lavata di Capo / Torna l'opinione di Mario Giordano sulle colonne di TN

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Lazio - Toro: Darmian, peccato!

M. Giordano

Lavata di Capo / Il pensiero di Mario Giordano: ''Un errore ci può stare, ma resta un giocatore da Nazionale''

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Toro, e adesso dove sono i detrattori?

M. Giordano

Lavata di Capo / Fuori la voce chi sognava Ciuccariello, gli arabi o gli americani. A qualcuno dovremo pur dire grazie, a qualcuno dovremo pur chiedere scusa...

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Buon Natale, Toro

M. Giordano

Lavata di Capo / Il pensiero (e gli auguri) di Mario Giordano

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Ora solo forza Toro (e forza Ventura)

M. Giordano

Eppure mai come oggi mi sento del Toro. La squadra a pezzi, gli arbitri che ci danno contro, il calendario che s'impenna, le assenze, gli infortuni, la batosta di Napoli: è per questo che oggi che…

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Toro, che vergogna

M. Giordano

Ho visto cose che non avrei immaginato. Ho visto una squadra imbalsamata. Ho visto passaggi sbagliati che nemmeno mia figlia Camilla (10 anni) quando gioca in giardino. Ho visto errori imbarazzanti.

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Solito Toro, solito derby...

M. Giordano

Che cosa c'&egrave; di nuovo oggi? Niente. Hanno segnato un gol in fuorigioco. Hanno rubato ancora. La solita Juve. I soliti arbitri. La solita soggezione. E il nostro solito umor nero da post derby,…

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Toro, che soddisfazione

M. Giordano

C'&egrave; un giudice a Berlino, c'&egrave; un arbitro a Bologna. Non chiediamo mica di essere favoriti, macch&eacute;: a noi basta un fischietto che fischi allo stesso modo, neghi un gol per…

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Toro, che rabbia! Ma la squadra c'è

M. Giordano

Vi avevamo promesso una grande novit&aacute;, una grande firma su queste colonne. Gi&aacute; direttore del telegiornale Studio Aperto, ora Mario Giordano scende in campo sulle pagine di TN con una…

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Mario Giordano racconta la festa e i timori di un tifoso

R. T. News

A un certo punto mio figlio mi guarda con gli occhi gonfi di gioia e di stanchezza. Saranno state le quattro del mattino, mattino dopo una notte di festa, cori, voci rauche e bandiere.