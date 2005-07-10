Aridateci Vanoli
Il pensiero di Mario Giordano dopo la cocente disfatta subita dai granata a San Siro
Il pensiero di Mario Giordano dopo la cocente disfatta subita dai granata a San Siro
Torna un nuovo episodio della rubrica "Lavata di capo", di Mario Giordano
Nuovo appuntamento con "Lavata di Capo", la rubrica a cura di Mario Giordano
Nuovo appuntamento con "Lavata di Capo", la rubrica a cura di Mario Giordano
Il pensiero di Mario Giordano sulla storia di calciomercato che ha visto protagonista Alessandro Buongiorno
Lavata di Capo / Torna la rubrica di Mario Giordano, che esprime il suo pensiero riguardo la situazione attuale dei granata
Lavata di Capo / Sulla colonne di TN l'opinione di Mario Giordano: "Quello che mi preoccupa è che il nostro tesoro più prezioso venga sacrificato per salvare l'allenatore..."
Lavata di Capo / Ritorna su TN l'opinione di Mario Giordano
Lavata di Capo / Dallo schifo col Napoli allo schifo di Marassi: cosa ha ottenuto Mihajlovic?
Lavata di Capo / La rubrica a cura di Mario Giordano
Lavata di Capo / Mario Giordano replica alle allusioni di quest'oggi da parte del tecnico del Torino
Lavata di Capo / Torna l'opinione di Mario Giordano sulle colonne di TN
Lavata di Capo / E viene il giorno in cui tutto quel "granatismo" esibito da Mihajlovic suona un po' bastardo...
Lavata di Capo / Torna sulle colonne di TN il Direttore Mario Giordano
Lavata di Capo / Cairo, perché interrompere la diretta durante la premiazione?
Il punto di vista di Mario Giordano / L'ennesima dolce sofferenza: essere granata è anche questo
Lavata di Capo / Il pensiero di Mario Giordano: ''Un errore ci può stare, ma resta un giocatore da Nazionale''
Lavata di Capo / Fuori la voce chi sognava Ciuccariello, gli arabi o gli americani. A qualcuno dovremo pur dire grazie, a qualcuno dovremo pur chiedere scusa...
Lavata di Capo / Il pensiero di Mario Giordano dopo Inter - Torino
Lavata di Capo / Il punto di vista di Mario Giordano dopo il derby
Lavata di Capo / Il pensiero di Mario Giordano
Lavata di Capo / Il pensiero (e gli auguri) di Mario Giordano
Lavata di Capo / La rubrica di Mario Giordano
Lavata di Capo / Il punto di vista di Mario Giordano
Eppure mai come oggi mi sento del Toro. La squadra a pezzi, gli arbitri che ci danno contro, il calendario che s'impenna, le assenze, gli infortuni, la batosta di Napoli: è per questo che oggi che…
Ho visto cose che non avrei immaginato. Ho visto una squadra imbalsamata. Ho visto passaggi sbagliati che nemmeno mia figlia Camilla (10 anni) quando gioca in giardino. Ho visto errori imbarazzanti.
Che cosa c'è di nuovo oggi? Niente. Hanno segnato un gol in fuorigioco. Hanno rubato ancora. La solita Juve. I soliti arbitri. La solita soggezione. E il nostro solito umor nero da post derby,…
C'è un giudice a Berlino, c'è un arbitro a Bologna. Non chiediamo mica di essere favoriti, macché: a noi basta un fischietto che fischi allo stesso modo, neghi un gol per…
Vi avevamo promesso una grande novitá, una grande firma su queste colonne. Giá direttore del telegiornale Studio Aperto, ora Mario Giordano scende in campo sulle pagine di TN con una…
A un certo punto mio figlio mi guarda con gli occhi gonfi di gioia e di stanchezza. Saranno state le quattro del mattino, mattino dopo una notte di festa, cori, voci rauche e bandiere.