Toro, che vergogna M. Giordano Mario Giordano 27 ottobre - 15:46 27 ottobre

Ho visto cose che non avrei immaginato. Ho visto una squadra imbalsamata. Ho visto passaggi sbagliati che nemmeno mia figlia Camilla (10 anni) quando gioca in giardino. Ho visto errori imbarazzanti.