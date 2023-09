Capitano, mio capitano. Scrivo queste poche righe perché dopo tante amarezze, tristezze, bocconi amari, finalmente è un Buongiorno per chi ama il Toro da quando era bambino. Alessandro Buongiorno che rinuncia a soldi e coppe per restare in maglia granata è una di quelle favole che possono succedere solo all’ombra della nostra memoria, che ridanno un po’ di smalto allo spirito immortale, dopo tutti tentativi fatti per ammaccarlo. Una di quelle storie che rianimano lo spirito che da piccoli respiravamo al Filaldelfia, quando il papà ci portava in pellegrinaggio recitando la litania più dolce del mondo: “Bacigalupo, Ballarin, Maroso…”