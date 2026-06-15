Arrivato Abate, restano da comprendere alcune situazioni e soprattutto alcune scelte da parte del tecnico. Intanto il club granata si muove per dare avvio al proprio calciomercato, valutando ipotesi sia in entrata che in uscita. Sotto quest'ultimo punto di vista sono tanti gli elementi da valutare, sia per questioni contrattuali, sia per questioni tecnico-tattiche.

Notizie arrivano, per esempio, riguardo al profilo di Alieu Njie. A riportare l'indiscrezione è Alfredo Pedullà, che segnala l'interesse del Lecce sull'esterno d'attacco svedese. Il classe 2005 ha attirato su di sé attenzioni di diversi club e la formazione salentina non è l'unica interessata. Sul numero 92 granata anche gli occhi del club belga dell'Anderlecht, che, sempre secondo l'esperto di calciomercato, avrebbe già avanzato una proposta per Njie. Situazione da monitorare.