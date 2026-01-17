Toro News

Cronaca live

inter primavera

FINALE! Primavera, Torino-Inter 4-1

A. Novello

Trentesima giornata di campionato Primavera 1: seguite con noi la diretta testuale dell'incontro

PANNELLI SITO - 8

FINALE! Primavera, Lecce-Torino 1-1

A. Croveri

Ventinovesima giornata di campionato Primavera 1: seguite con noi la diretta testuale dell'incontro