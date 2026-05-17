Seguite qui con noi su Toro News l'avvicinamento a Cagliari-Torino, che andrà in scena all'Unipol Domus

Redazione Toro News
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Partita della Storia, Asta: "Emozione unica stare a contatto con chi ha vinto lo Scudetto" (video)

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20:25 - LE PAROLE DI MELIS

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20:00 - Tre quarti d'ora all'inizio del match tra rossoblù e granata

19:55 - LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH

19:35 - Il Torino è arrivato all'Unipol Domus

https://x.com/TorinoFC_1906/status/2056065029670072801?s=20

19:30 - Le ultime news: VERSO CAGLIARI-TORINO

19:20 - In occasione del 50° anniversario del 7° scudetto (festeggiato ieri), nel colletto interno della prima maglia il Torino riporta la data: 16 maggio 1976

Cagliari Calcio v Torino FC - Serie A

Cagliari Calcio v Torino FC - Serie A
CAGLIARI, ITALY - MAY 17: General view of Torino FC dressing room during the Serie A match between Cagliari Calcio and Torino FC at Stadio Sant'Elia on May 17, 2026 in Cagliari, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

19:15 - Un'ora e mezza al fischio d'inizio della gara tra Cagliari e Torino

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Lettrici e lettori di Toro News, seguite qui con noi l'avvicinamento alla gara delle 20:45: all'Unipol Domus va in scena Cagliari-Torino, gara valevole per la 37° giornata di Serie A. Qui la diretta minuto per minuto di tutti gli avvenimenti pre-partita.

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