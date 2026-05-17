Seguite qui con noi su Toro News l'avvicinamento a Cagliari-Torino, che andrà in scena all'Unipol Domus
Partita della Storia, Asta: "Emozione unica stare a contatto con chi ha vinto lo Scudetto" (video)
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20:00 - Tre quarti d'ora all'inizio del match tra rossoblù e granata
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19:35 - Il Torino è arrivato all'Unipol Domus
Siamo allo Stadio! 🏟️ pic.twitter.com/Vvav3plAsX— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 17, 2026
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19:20 - In occasione del 50° anniversario del 7° scudetto (festeggiato ieri), nel colletto interno della prima maglia il Torino riporta la data: 16 maggio 1976
19:15 - Un'ora e mezza al fischio d'inizio della gara tra Cagliari e Torino
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Lettrici e lettori di Toro News, seguite qui con noi l'avvicinamento alla gara delle 20:45: all'Unipol Domus va in scena Cagliari-Torino, gara valevole per la 37° giornata di Serie A. Qui la diretta minuto per minuto di tutti gli avvenimenti pre-partita.
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