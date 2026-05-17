Ultimo appuntamento della stagione all’Unipol Domus: Cagliari e Torino si affrontano per la trentasettesima giornata di Serie A, con calcio d’inizio fissato alle 20:45. I granata arrivano in Sardegna con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso e consolidare quanto costruito nelle ultime settimane, in una trasferta che richiederà attenzione e solidità fino all’ultimo minuto. L’intento è proseguire la serie positiva per approcciare nel migliore dei modi l'attesissimo derby che chiuderà la stagione. La concentrazione è dunque massima, come confermato anche dalle parole in conferenza stampa del tecnico granata. Dall’altra parte, il Cagliari affronta la gara con la necessità di raccogliere punti fondamentali nella corsa alla permanenza in Serie A, tenendo conto anche dei risultati provenienti dagli altri campi che potrebbero incidere sulla classifica. Di seguito, tutte le ultime novità della sfida odierna.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Le probabili formazioni di Cagliari-Torino

Caprile; Obert, Mina, Rodriguez, Zappa; Folorunsho, Gaetano, Adopo; Esposito, Palestra; Mendy.Fabio Pisacane

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Allenatore: Roberto D'Aversa

Dove vedere la partita

Le ultime news sulla gara

In TV la sfida sarà trasmessa in esclusiva su, visibile tramite la piattaforma streaming e attraverso l’app disponibile su smart TV, computer e dispositivi mobili. Gli abbonati potranno inoltre seguire il match anche sul canale 215 di Sky. La telecronaca sarà affidata a Lorenzo Del Papa.

ToroPreview, verso Cagliari-Torino: "Ilkhan è in crescita, Prati va confermato?"

D'Aversa pre Cagliari-Torino: "Derby? Testa ai sardi, non ripetiamo l'errore di Udine"

Pisacane pre Cagliari-Torino: "Toro? Ci aspettiamo una squadra che non regala nulla"

Serie A, le designazioni arbitrali: Arena per Cagliari-Torino. Al VAR c'è Ghersini

Articolo a cura di Francesco Fadda