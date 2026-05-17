Questa sera i rossoblù affrontano i granata nella trentasettesima giornata di Serie A, in una sfida valida per il penultimo turno di campionato
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Ultimo appuntamento della stagione all’Unipol Domus: Cagliari e Torino si affrontano per la trentasettesima giornata di Serie A, con calcio d’inizio fissato alle 20:45. I granata arrivano in Sardegna con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso e consolidare quanto costruito nelle ultime settimane, in una trasferta che richiederà attenzione e solidità fino all’ultimo minuto. L’intento è proseguire la serie positiva per approcciare nel migliore dei modi l'attesissimo derby che chiuderà la stagione. La concentrazione è dunque massima, come confermato anche dalle parole in conferenza stampa del tecnico granata. Dall’altra parte, il Cagliari affronta la gara con la necessità di raccogliere punti fondamentali nella corsa alla permanenza in Serie A, tenendo conto anche dei risultati provenienti dagli altri campi che potrebbero incidere sulla classifica. Di seguito, tutte le ultime novità della sfida odierna.
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Le probabili formazioni di Cagliari-TorinoCAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Obert, Mina, Rodriguez, Zappa; Folorunsho, Gaetano, Adopo; Esposito, Palestra; Mendy. Allenatore: Fabio Pisacane
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Allenatore: Roberto D'Aversa
Dove vedere la partitaIn TV la sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile tramite la piattaforma streaming e attraverso l’app disponibile su smart TV, computer e dispositivi mobili. Gli abbonati potranno inoltre seguire il match anche sul canale 215 di Sky. La telecronaca sarà affidata a Lorenzo Del Papa.
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Articolo a cura di Francesco Fadda
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