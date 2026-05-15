Diramate le designazioni arbitrali per le gare della 37^ giornata di Serie A, turno in cui il Toro fa visita al Cagliari
Scudetto 50 / La salita dei centomila (Video)
L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la trentasettesima giornata di campionato che vedrà il Torino affrontare il Cagliari in trasferta. Il direttore di gara dell'incontro di domenica 17 maggio ore 20.45, sarà Alberto Ruben Arena della sezione AIA di Torre del Greco (QUI I SUOI PECEDENTI CON I GRANATA). Gli assistenti saranno Bercigli e Regattieri, quarto ufficiale Perri. Al VAR ci sarà Ghersini, con Prontera nel ruolo di AVar.
Le designazioni arbitrali della 37ª giornata di Serie ACOMO – PARMA h. 12.00
ZUFFERLI
ROSSI C. – LAUDATO
IV: CREZZINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
GENOA – MILAN h. 12.00
SOZZA
LO CICERO – CECCONI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
JUVENTUS – FIORENTINA h. 12.00
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: MARINELLI
VAR: CHIFFI
AVAR: MERAVIGLIA
PISA – NAPOLI h. 12.00
FOURNEAU
PRETI – BIFFI
IV: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
AVAR: CAMPLONE
ROMA – LAZIO h. 12.00
MARESCA
PERETTI – PERROTTI
IV: FABBRI
VAR: DI BELLO
AVAR: ABISSO
INTER – H. VERONA h. 15.00
CALZAVARA
COSTANZO – PASSERI
IV: COLLU
VAR: SANTORO
AVAR: GIUA
ATALANTA – BOLOGNA h. 18.00
PERENZONI
GARZELLI – GRASSO
IV: ZANOTTI
VAR: PEZZUTO
AVAR: SERRA
CAGLIARI – TORINO h. 20.45
ARENA
BERCIGLI – REGATTIERI
IV: PERRI
VAR: GHERSINI
AVAR: PRONTERA
SASSUOLO – LECCE h. 20.45
LA PENNA
ROSSI L. – FONTEMURATO
IV: DI MARCO
VAR: DOVERI
AVAR: DIONISI
UDINESE – CREMONESE h. 20.45
MANGANIELLO
BERTI – VECCHI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MARINI
AVAR: COSSO
© RIPRODUZIONE RISERVATA