Diramate le designazioni arbitrali per le gare della 37^ giornata di Serie A, turno in cui il Toro fa visita al Cagliari

L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la trentasettesima giornata di campionato che vedrà il Torino affrontare il Cagliari in trasferta. Il direttore di gara dell'incontro di domenica 17 maggio ore 20.45, sarà Alberto Ruben Arena della sezione AIA di Torre del Greco (QUI I SUOI PECEDENTI CON I GRANATA). Gli assistenti saranno Bercigli e Regattieri, quarto ufficiale Perri. Al VAR ci sarà Ghersini, con Prontera nel ruolo di AVar.

Le designazioni arbitrali della 37ª giornata di Serie A

COMO – PARMA h. 12.00

ZUFFERLI

ROSSI C. – LAUDATO

IV: CREZZINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

GENOA – MILAN h. 12.00

SOZZA

LO CICERO – CECCONI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

JUVENTUS – FIORENTINA h. 12.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: MARINELLI

VAR: CHIFFI

AVAR: MERAVIGLIA

PISA – NAPOLI h. 12.00

FOURNEAU

PRETI – BIFFI

IV: GALIPO’

VAR: MAGGIONI

AVAR: CAMPLONE

ROMA – LAZIO h. 12.00

MARESCA

PERETTI – PERROTTI

IV: FABBRI

VAR: DI BELLO

AVAR: ABISSO

INTER – H. VERONA h. 15.00

CALZAVARA

COSTANZO – PASSERI

IV: COLLU

VAR: SANTORO

AVAR: GIUA

ATALANTA – BOLOGNA h. 18.00

PERENZONI

GARZELLI – GRASSO

IV: ZANOTTI

VAR: PEZZUTO

AVAR: SERRA

CAGLIARI – TORINO h. 20.45

ARENA

BERCIGLI – REGATTIERI

IV: PERRI

VAR: GHERSINI

AVAR: PRONTERA

SASSUOLO – LECCE h. 20.45

LA PENNA

ROSSI L. – FONTEMURATO

IV: DI MARCO

VAR: DOVERI

AVAR: DIONISI

UDINESE – CREMONESE h. 20.45

MANGANIELLO

BERTI – VECCHI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MARINI

AVAR: COSSO

