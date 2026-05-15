Sarà Alberto Ruben Arena a dirigere Cagliari-Torino, match in programma domenica sera alle ore 20.45 all'Unipol Arena di Cagliari. Il fischietto della sezione di Torre del Greco è alla seconda designazione in Serie A contro il Toro. Il direttore di gara classe '92 è alla prima stagione nel massimo campionato italiano ed ha già diretto dieci incontri quest'anno. L'unico precedente contro i granata risale alla decima giornata, quando il Torino di Baroni ha affrontato il Pisa di Gilardino e la gara si è chiusa sul risultato di 2-2.

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Fu un match molto combattuto allo stadio Olimpico Grande Torino fra i granata di Marco Baroni e il Pisa di Gilardino. Tuttavia, la gestione di Alberto Ruben Arena non aiutò il corretto svolgimento del match: l'arbitro risultò spesso incapace di mantenere le redini della partita. Nell'ultimo match contro i granata, la direzione dell'arbitro ha lasciato qualche dubbio sugli episodi chiave del match (su tutti il rigore assegnato al Pisa). Inoltre, il direttore di gara ha estratto anche un cartellino rosso ai danni di Marco Baroni poco prima del gol del pareggio di Che Adams. L'episodio chiave del match arriva al minuto 27: sul punteggio di 0-1 per il Pisa, Casadei interviene in ritardo su Vural lanciato in area e l'arbitro assegna un calcio di rigore. Nel replay si vede come il centrocampista granata sembra non toccare il piede del giocatore avversario ma il Var conferma la decisione di Arena e assegna il penalty realizzato poi da Moreo. Arena è parso indeciso in alcune situazioni: verso la fine del primo tempo e poco dopo il gol del 1-2 di Simeone, Arena ha estratto il cartellino rosso per Marco Baroni. Il tecnico granata è stato punito per alcune proteste giudicate eccessive dal direttore di gara dopo un mancato fallo concesso al Torino. Dopo aver chiesto spiegazioni, Baroni ha lasciato la sua area tecnica molto perplesso. Alla resa dei conti la gestione del direttore di gara è abbastanza negativa, lasciando molti dubbi sul rigore e sull'espulsione di Baroni.