Manca poco al fischio d’inizio all’Unipol Domus, dove il Torino si prepara a scendere in campo per l’ultima trasferta della stagione. I granata chiuderanno poi il campionato allo stadio olimpico Grande Torino contro la Juventus, prima però la testa dev'essere sulla gara di oggi, in programma alle 20:45. D’Aversa ha sciolto gli ultimi dubbi e diramato la lista dei convocati: sono 26 i giocatori chiamati per il match, tra certezze e qualche novità. Spazio ai giovani della Primavera con Pellini, Acquah e Perciun presenti in elenco, mentre torna a disposizione Alieu Njie dopo il recente stop. Assente invece Tameze, non per infortunio.

I convocati di D'Aversa

Israel, Paleari, Siviero

DIFENSORI: Biraghi, Coco, Ebosse, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen, Pellini

CENTROCAMPISTI: Casadei, Ilic, Ilkhan, Prati, Vlasic, Acquah, Perciun

ATTACCANTI: Adams, Kulenovic, Njie, Savva, Simeone, Zapata