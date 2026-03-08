Andrea Croveri

Italia-Irlanda del Nord, ci siamo: 3-5-2, in attacco Kean e Retegui. Le scelte di Gattuso
Gli undici Azzurri titolari per la semifinale dei playoff per i Mondiali
Tifo Toro da quando, in modo tanto semplice quanto necessario, mi sono accorto di essermene ammalato. Scrivo e parlo di calcio tra bevande fredde e calde
Gli undici Azzurri titolari per la semifinale dei playoff per i Mondiali
Dalla sua prima volta in Italia, solo Zielinski ha disputato più match rispetto Zapata tra i giocatori stranieri in Serie A
Gli impegni dei giocatori del Torino convocati nella rispettiva nazionale
Numero 30 sulle spalle, la giovane ala sta trascinando la squadra di Baldini dopo un inizio di stagione complicato
Le parole dei protagonisti a seguito della partita a San Siro
Le parole del tecnico granata a seguito della partita a San Siro
Le parole dei protagonisti a seguito della partita a San Siro
Il tecnico rossonero commenta il match di campionato
Il tabellino della trentesima di Serie A
Le parole dei protagonisti del match Milan-Torino
Il Toro non vince a San Siro da anni, l'ultimo incontro finì in parità
Arrivato in estate, l'attaccante ha trascinato la squadra ed è stato riscattato. Il presente è a Torino
Dall’impatto contro il Verona al calo di minutaggio: la salvezza è un obiettivo che può ridargli spazio
Il calendario continua a mettere alla prova la squadra di D'Aversa: prossimo match a San Siro
Due gol su quattro passano dallo scozzese: ottima prova contro i ducali
Il tecnico chiama a rapporto le torri del Torino contro un Parma che ha dimostrato di essere forte sui calci piazzati
La Nazionale Under 19 e la Under 18 bussano in casa granata
I giocatori che prenderanno parte all'incontro di venerdì 13 marzo
Il tecnico del Toro Roberto D'Aversa ha presentato la sfida in conferenza: la situazione sugli infortunati
Le parole del tecnico dei crociati in conferenza alla vigilia della partita contro il Toro
Arrivato a gennaio, lo spagnolo ha subito cambiato gli equilibri della corsia mancina
Decisione secca comunicata dal ministro dello Sport Ahmad Donjamali: "Non ci sono le condizioni"
20 punti conquistati lontano dal Tardini e tre clean sheet consecutivi fuori casa: a Torino arriva un Parma in fiducia
Il difensore convince D'Aversa, Petrachi sorride
Ventinovesima di campionato: il Torino pareggia a Lecce, come cambiano le gerarchie
Le scelte dei due tecnici per l'incontro di oggi
Tutte le notizie sul Torino presenti nei principali quotidiani odierni
Match day in mattinata per la squadra di Baldini
Nella finale di Coppa UEFA del 1991-92 l'ex mister granata si fece bandiera. Oggi avrebbe compiuto 79 anni
Il Toro fallisce il test al Maradona: serve un cambio di approccio