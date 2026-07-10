Tre volti nuovi in maglia granata: il Toro rinforza le fasce
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Arrivano tre rinforzi per il settore giovanile del Torino. Nella giornata di giovedì 9 luglio il club granata ha infatti perfezionato il tesseramento di tre giovani calciatori che andranno a rinforzare le formazioni del vivaio in vista della stagione 2026/27. Si tratta di Manuel Scacchi, esterno classe 2007, di Gianfilippo Materazzi, esterno nato nel 2009, e di Mattia Zaghini, terzino classe 2008. Tre profili di età differenti che entreranno a far parte del percorso di crescita del vivaio granata, pronto a ripartire con le varie categorie dopo l'estate. Con questi tesseramenti il Torino completa un primo movimento in entrata per il settore giovanile, inserendo nuove soluzioni sulle corsie laterali.
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