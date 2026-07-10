Parte ufficialmente quest'oggi la pre-season in casa Toro. Nella giornata odierna ci sarà infatti il raduno della prima squadra al Filadelfia ma anche quello della formazione Primavera presso il centro sportivo Robaldo. Sarà un giorno quindi molto importante per tutto il Torino per cercare di porre le basi giuste per questa stagione 2026/27, con la speranza di tutti i tifosi che possa donare maggiori soddisfazioni di quella precedente. I sostenitori granata potranno inoltre seguire domenica 12 l'allenamento a porte aperte al Filadelfia.

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Parte il raduno al Filadelfia e Abate terrà la sua prima conferenza stampa in granata

Al Filadelfia sarà una giornata ricca di persone che torneranno oppure che si presenteranno per la prima volta per allenarsi come il nuovo innesto Gaetano. Sarà una prima volta anche per il nuovo allenatore, Ignazio. Il tecnico ex Juve Stabia conoscerà di persona tutti i suoi giocatori (esclusi quelli ancora impegnati al Mondiale oppure in vacanza) con il primo giorno di raduno che segnerà l'inizio del suo operato. La data cerchiata in rosso sul calendario sarà poi quella di lunedì 13 quando i granata partiranno alla volta del Trentino Alto Adige per svolgere il loro ritiro nella sede di Pinzolo. La giornata di oggi per Abate non sarà però caratterizzata solamente da questa prima sessione di allenamento ma anche dalla conferenza stampa di presentazione che svolgerà in seguito e nella quale si presenterà con i media, spiegando quali siano le sue idee e le sue vedute.

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Anche il Toro Primavera inizia oggi: al Robaldo è tempo di raduno

Che questo venerdì 10 luglio sia un giorno folto di eventi lo si è già compreso ma ad arricchire il programma ci pensa anche la formazione Primavera. In mattinata si apriranno infatti i cancelli del Robaldo per dare il via anche alla preparazione atletica del gruppo allenato da Francesco). I giovani granata inizieranno anche loro in data odierna i preparativi per il prossimo campionato di Primavera 1 con volti nuovi su cui c'è curiosità e tante aspettative. Tutti questi eventi di oggi saranno seguiti, come sempre,