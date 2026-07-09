Domani inizia anche la programmazione della Primavera, che per la prima volta sarà nella sua nuova casa, il Robaldo
E ripartenza sia. Come per la prima squadra, così anche la Primavera è arrivata agli sgoccioli della ripresa, da cui partirà la programmazione della stagione 2026-2027. Rispetto a un anno fa cambia il volto in panchina, con Baldini che potrà iniziare a plasmare la sua squadra fin dall'estate e cambia anche il luogo di ritrovo, il Robaldo, per la prima volta casa dell'Under 20.
Primavera, il Robaldo apre le porte alla squadra di BaldiniI cancelli del Filadelfia apriranno a Ignazio Abate domani, quelli del Robaldo daranno invece il benvenuto a Francesco Baldini. Il via della stagione di prima squadra e Primavera avverrà in parallelo, il 10 di luglio, con quello che può considerarsi un pre-raduno prima della partenza del Pinzolo. Baldini al Robaldo è già stato naturalmente in passato, anche per gare ufficiali compatibilmente con il calendario (era presente ai derby Under 16 e Under 15 per esempio). Non ci è mai entrato però per lavorare sul campo con la Primavera, che fino a un anno fa era di stanza a Orbassano al Valentino Mazzola. Da domani invece potrà farlo e iniziare a lavorare nel quartier generale delle giovanili granata, che entrerà così a pieno regime accogliendo la formazione Under 20 al suo interno. Dopodiché sarà tempo di partire per raggiungere il 13 luglio Spiazzo, località a otto chilometri da Pinzolo, per il ritiro estivo che inizierà con l'allenamento pomeridiano nella stessa giornata. La vicinanza con Abate permetterà ai due gruppi di lavorare a stretto contatto e ai due tecnici di confrontarsi su esigenze e profili. Una scelta su cui il Toro punta ormai dal 2024 e che già in passato ha dato ottimi frutti. Ancora da annunciare il calendario della amichevoli a cui la Primavera prenderà parte nel corso del ritiro estivo.
Robaldo, dopo la Primavera ripartiranno anche le UnderCi sarà ancora un po' da aspettare per vedere in campo anche le Under granata. La stagione di Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 inizierà dopo rispetto a quella della Primavera, attesa al via in campionato il 22 agosto. Il lavoro di preparazione estiva inizierà quindi in seguito per tutte le squadre, a partire dalla seconda metà e dalla terza settimana di luglio. Per le gare ufficiali, la prima squadra che vedremo in campo sarà l'Under 18, il cui campionato inizierà il 30 agosto, una settimana dopo rispetto al Primavera 1. Il 6 settembre invece ripartirà l'Under 17, mentre Under 16 e Under 15 saranno al via il 13 settembre. Ancora da ufficializzare i nomi di chi siederà sulle panchine di ciascuna annata.
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