E ripartenza sia. Come per la prima squadra, così anche la Primavera è arrivata agli sgoccioli della ripresa, da cui partirà la programmazione della stagione 2026-2027. Rispetto a un anno fa cambia il volto in panchina, con Baldini che potrà iniziare a plasmare la sua squadra fin dall'estate e cambia anche il luogo di ritrovo, il Robaldo, per la prima volta casa dell'Under 20.

Primavera, il Robaldo apre le porte alla squadra di Baldini

Robaldo, dopo la Primavera ripartiranno anche le Under