Nella mattinata di domani - venerdì 10 luglio - partirà la preseason del Torino con il raduno allo stadio Filadelfia e il primo allenamento. Sarà il momento in cui il nuovo allenatore Ignazio Abate conoscerà i membri della sua rosa e dal fronte mercato l'unico volto nuovo (in attesa di ufficialità) dovrebbe essere Gaetano Oristanio. Il DS granata Gianluca Petrachi è al lavoro per rinforzare una squadra che ha bisogno di innesti in varie zone del campo e i tifosi sperano di poter accogliere qualche rinforzo nel ritiro di Pinzolo dal 13 al 25 luglio. Ma la domanda che sorge è: nella sua prima esperienza al Toro, quali sono le tempistiche che il DS pugliese ha sfruttato maggiormente tra i mesi luglio e agosto per rinforzare la rosa? Ecco l'analisi in merito.

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Tanti innesti entro metà luglio nelle estati 2011 e 2012 per il Toro di Petrachi

Petrachi ha svolto la sua prima campagna trasferimenti estiva in solitaria nel 2010 quando il Torino era in Serie B e al termine della stagione mancò la promozione. Nelle due estati seguenti, ovvero quella del 2011 (quando si formò la squadra che nove mesi dopo tornò in Serie A) e quella del 2012 ci furono invece diversi movimenti in entrata "molto celeri" rispetto alla finestra estiva di mercato. Entro la prima metà di lugliovennero ufficializzati dei giocatori di spessore come Vives, Glik, Ebagua, Odumadi e Basha. Dodici mesi più tardi, Petrachi mise invece sotto contratto entro la prima metà di lugliodei giocatori come Gillet, Santana e Gazzi per il ritorno in massima serie. Luglio è stato un mese ricco anche nelquando arrivarono Padelli, Moretti, El Kaddouri e Immobile entro metà mese oltre a Maksimovic alla fine.

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Nel 2016, 2017 e 2018 i principali innesti slittarono fino ad agosto

A partire dalin avanti, Petrachi e il Torino hanno invece iniziato a posticipare verso il mese di agosto gli innesti più attesi. In quell'anno, a fronte di Benassi e Quagliarella presi entro metà luglio, arrivarono a fine agosto poi due "colpi" su cui c'erano aspettative come Sanchez Mino e Bruno Peres. Nelil grande colpo fu invece Belotti che venne ufficializzato il 18 agosto, ma quell'estate a luglio arrivano già con anticipo altri innesti come Zappacosta, Baselli, Obi e Acquah. Grossi rinforzi per il Torino di Urbanoarrivano a fine agosto anche nelcon le firme di Valdifiori, De Silvestri e Hart a fronte dei "soli" Ljajic e Iago Falque entro luglio. L'estate delfu invece ricca di molto lavoro per Petrachi che a luglio riuscì a mettere sotto contratto Lyanco, Berenguer e Sirigu ma si dovette aspettare metà o fine agosto per vedere all'ombra della Mole giocatori come Ansaldi, Niang, Nkoulou e Rincon.

Infine, l'ultima estate operativa con il Toro per Petrachi è stata quella del 2018 quando le spese maggiori vennero posticipare a dopo ferragosto con gli innesti di Zaza e Soriano (ufficializzati entrambi in data 17/08) oltre ad Aina mentre in precedenza a luglio erano stati acquistati Bremer, Meité e Izzo. La tendenza del Torino da anni è chiaramente quella di posticipare gli innesti, sulla carta, migliori al mese di agosto. Per il momento Petrachi e Cairo hanno chiuso l'affare Oristanio e sarà interessante capire quali altre trattative riusciranno a portare a termine nel mese di luglio per dar modo ad Abate di avere tempo per far lavorare un gruppo il più completo possibile con parecchio tempo prima dell'avvio della Serie A.