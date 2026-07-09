Proprio come l'anno scorso, quando il Torino ha avuto modo di allenarsi e giocare nello spettacolare contesto del Principato di Monaco, come vedete nell'immagine in copertina, il club granata è al lavoro per regalare ai propri ragazzi un'altra tournée all'estero. Ma procediamo con ordine. Tra pochissimo comincerà ufficialmente l'era Abate in casa Torino: domani, venerdì 10 luglio, il nuovo tecnico avrà modo di conoscere tutti i giocatori che al momento compongono l'organico granata in un raduno al Filadelfia. Due giorni dopo sarà anche il turno dei tifosi: a partire dalle 09:45 di domenica 12 luglio si apriranno i cancelli del Fila per assistere al primo allenamento a porte aperte di questa nuova stagione.

Il ritiro a Pinzolo: dettagli e amichevoli

L'ipotesi Olanda e il ritorno per l'amichevole ad Avellino

quarto Memorial Sandro Criscitiello

Coppa Italia e Serie A: i primi appuntamenti ufficiali del Torino

Estate granata: gli appuntamenti ufficiali del Torino

10 luglio: raduno al Filadelfia

12 luglio allenamento a porte aperte al Filadelfia

al Filadelfia 13 luglio: partenza in ritiro per Pinzolo

Sabato 18 luglio, 17:30: Pinzolo Val Rendena-Torino, amichevole

Mercoledì 22 luglio, 17:30: Torino-Alcione Milano, amichevole

Sabato 25 luglio, 17:00: Torino-Cittadella, amichevole

25 luglio: rientro da Pinzolo

Date da definire: ipotetica tournée in Olanda

8 agosto, 20:30: Avellino Torino, IV Memorial Sandro Criscitiello

Weekend del 23 agosto 2026: inizio campionato di Serie A

15 agosto, 21:15: Torino-Carrarese, Coppa Italia

Il giorno successivo,, in Val Rendena, Trentino Alto-Adige. La formazione granata tornerà, dopo i lavori di ristrutturazione al centro sportivo, nel luogo che aveva accolto anche il ritiro di Paolo Vanoli due anni fa. A Pinzolo il Toro affronterà, salvo poi tornare proprio in quest'ultima data.Una volta tornato dal Trentino Alto-Adige, per il club granata si apre la possibilità di una nuova tournée. Il Toro, infatti, come fatto l'anno scorso a Monaco, sarebbe alla ricerca di una nuova possibilità per un ritiro all'estero:, che accoglierebbe i granata nel periodo che va dal ritiro a Pinzolo all'A quel punto, sarà ora della stagione vera e propria. Il Torino aprirà la propria stagione con la prima partita ufficiale:allo stadio Olimpico Grande Torino. Si tratta del turno preliminare di Coppa Italia, in programma per le 21:15 di sabato 15 agosto. Una settimana dopo sarà il turno della Serie A:Di seguito un programma dettagliato e schematico dell'estate granata.