Tutti gli appuntamenti di luglio in casa Torino: si parte il 10 con il raduno e poi...
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Proprio come l'anno scorso, quando il Torino ha avuto modo di allenarsi e giocare nello spettacolare contesto del Principato di Monaco, come vedete nell'immagine in copertina, il club granata è al lavoro per regalare ai propri ragazzi un'altra tournée all'estero. Ma procediamo con ordine. Tra pochissimo comincerà ufficialmente l'era Abate in casa Torino: domani, venerdì 10 luglio, il nuovo tecnico avrà modo di conoscere tutti i giocatori che al momento compongono l'organico granata in un raduno al Filadelfia. Due giorni dopo sarà anche il turno dei tifosi: a partire dalle 09:45 di domenica 12 luglio si apriranno i cancelli del Fila per assistere al primo allenamento a porte aperte di questa nuova stagione.
Il ritiro a Pinzolo: dettagli e amichevoliIl giorno successivo, lunedì 13 luglio, il Torino partirà in ritiro, alla volta di Pinzolo, in Val Rendena, Trentino Alto-Adige. La formazione granata tornerà, dopo i lavori di ristrutturazione al centro sportivo, nel luogo che aveva accolto anche il ritiro di Paolo Vanoli due anni fa. A Pinzolo il Toro affronterà tre gare amichevoli: contro il Pinzolo Val Rendena sabato 18 luglio alle 17:30, contro l'Alcione Milano mercoledì 22 luglio alle 17:30 e contro il Cittadella sabato 25 luglio alle 17:00, salvo poi tornare proprio in quest'ultima data.
L'ipotesi Olanda e il ritorno per l'amichevole ad AvellinoUna volta tornato dal Trentino Alto-Adige, per il club granata si apre la possibilità di una nuova tournée. Il Toro, infatti, come fatto l'anno scorso a Monaco, sarebbe alla ricerca di una nuova possibilità per un ritiro all'estero: il paese indiziato sarebbe proprio l'Olanda, che accoglierebbe i granata nel periodo che va dal ritiro a Pinzolo all'8 agosto, data in cui il Toro affronterà l'Avellino in occasione del quarto Memorial Sandro Criscitiello.
Coppa Italia e Serie A: i primi appuntamenti ufficiali del TorinoA quel punto, sarà ora della stagione vera e propria. Il Torino aprirà la propria stagione con la prima partita ufficiale: a Ferragosto si giocherà Torino-Carrarese allo stadio Olimpico Grande Torino. Si tratta del turno preliminare di Coppa Italia, in programma per le 21:15 di sabato 15 agosto. Una settimana dopo sarà il turno della Serie A: il campionato italiano prenderà il via nel weekend del 23 agosto.
Estate granata: gli appuntamenti ufficiali del TorinoDi seguito un programma dettagliato e schematico dell'estate granata.
- 10 luglio: raduno al Filadelfia
- 12 luglio allenamento a porte aperte al Filadelfia
- 13 luglio: partenza in ritiro per Pinzolo
- Sabato 18 luglio, 17:30: Pinzolo Val Rendena-Torino, amichevole
- Mercoledì 22 luglio, 17:30: Torino-Alcione Milano, amichevole
- Sabato 25 luglio, 17:00: Torino-Cittadella, amichevole
- 25 luglio: rientro da Pinzolo
- Date da definire: ipotetica tournée in Olanda
- 8 agosto, 20:30: Avellino Torino, IV Memorial Sandro Criscitiello
- Weekend del 23 agosto 2026: inizio campionato di Serie A
- 15 agosto, 21:15: Torino-Carrarese, Coppa Italia
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