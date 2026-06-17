Dal 13 al 25 luglio il Torino sarà a Pinzolo, in Trentino, per svolgere il proprio ritiro durante la preparazione estiva per la stagione 2026/27. Durante il soggiorno in Val Rendena, il gruppo di Ignazio Abate affronterà tre impegni per mettere minuti nelle gambe e riprendere confidenza con le partite, anche se saranno amichevoli. Il primo match andrà in scena alle 17:30 di sabato 18 luglio con la squadra di casa, il Pinzolo Val Rendena, chiamato a sfidare il Toro. Il programma continua con la gara contro l'Alcione Milano, team di Lega Pro, prevista per mercoledì 22 luglio al medesimo orario. Il capitolo amichevoli di Pinzolo si concluderà con la sfida al Cittadella, squadra sempre di Serie C, sabato 25 luglio alle 17:00.

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Info e costo dei biglietti

Amichevoli a Pinzolo: il programma

Sabato 18 luglio, 17:30: Pinzolo Val Rendena- Torino

Mercoledì 22 luglio, 17:30: Torino -Alcione Milano

-Alcione Milano Sabato 25 luglio, 17:00: Torino-Cittadella

Il Campo Sportivo Pineta di Pinzolo sarà il teatro delle tre partite in programma. I ticket saranno acquistabili online su Vivaticket e fisicamente al campo al costo di 12 euro, con gli Under 8 che pagheranno 8 euro in rapporto 1:1 e le persone con disabilità che potranno accedere gratis ai tre eventi.