Nuova manifestazione indetta dalla Maratona in vista dell'esordio in Serie A con il Milan
Quale coppia sceglierà Abate a centrocampo? Le opzioni (VIDEO)
Continua il non rapporto tra la tifoseria più bollente del Torino e Urbano Cairo. Già nella parta finale della scorsa stagione c'era stata una fortissima protesta nei confronti della società granata. Una forma che continuerà anche per l'esordio stagionale in Serie A, in programma il 23 agosto. La Maratona ha indetto una manifestazione, in programma alle ore 17 davanti allo stadio Filadelfia.
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