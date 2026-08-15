Brutta notizia per Ignazio Abate a poche ore dalla prima gara ufficiale della stagione: Alieu Njie è infatti in forte dubbio per la sfida di Coppa Italia contro la Carrarese a causa di un affaticamento muscolare. Proverà a recuperare fino all’ultimo, ma al momento resta difficile immaginarlo in campo.

La possibile assenza di Njie pesa perché lo svedese è uno dei giocatori su cui Abate ha mostrato maggiore fiducia. Il classe 2005 può dare imprevedibilità alla trequarti, grazie alla sua capacità di muoversi tra le linee e attaccare gli spazi. Per questo, il suo forfait alla vigilia del debutto ufficiale sarebbe una perdita importante.

Le prossime ore saranno decisive per capire se l’affaticamento muscolare gli permetterà di recuperare, ma al momento il suo impiego contro la Carrarese resta in forte dubbio. In caso di assenza, la soluzione più probabile porta a Cesare Casadei, candidato a prendere il suo posto sulla trequarti. Sullo sfondo c'è anche il mercato: Njie è stato tra i giocatori del Torino più cercati nelle ultime settimane, a conferma dell’interesse crescente attorno al suo profilo. Ora, però, la priorità è recuperarlo per il primo appuntamento ufficiale della stagione.