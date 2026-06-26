Novità per il Torino in ottica di precampionato. Assieme al ritiro di Pinzolo, con le relative amichevoli, per i granata ci sarà anche una terza gara estiva. L'8 agosto infatti la società granata parteciperà alla quarta edizione del Memorial Sandro Criscitiello. Si tratterà dell'ultimo appuntamento prima dell'esordio stagionale contro la Carrarese in Coppa Italia. Sandro Criscitiello fu sindaco della città di Mercogliano e padre di Michele, giornalista di Sportitalia. Di seguito il comunicato del club granata.

Il comunicato del club

"Il Torino Football Club comunica che sabato 8 agosto alle ore 20.30, allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, affronterà l’Avellino nel IV Memorial Sandro Criscitiello. La sfida sarà inserita nella giornata dedicata a Sandro Criscitiello, che fu sindaco di Mercogliano. Per il Torino sarà l’ultimo test prima del debutto ufficiale in Coppa Italia".