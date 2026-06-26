Il Torino è al lavoro da settimane per programmare al meglio la prossima stagione. Il DS Gianluca Petrachi sta valutando tutti gli interventi necessari da fare per migliorare la rosa della prima squadra, che verrà affidata al tecnico Ignazio Abate. Uno dei reparti su cui il Toro potrebbe intervenire è quello di centrocampo con diversi nomi nel mirino del club, fra cui anche quello di Mattia Liberali.

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Il Torino segue Mattia Liberali già tempo: Petrachi torna sulle sue tracce

Profilo e caratteristiche del centrocampista classe 2007

Il nome di Liberali non è nuovo per il Toro perché già nei mesi scorsi era stato attenzionato e seguito con interesse. Petrachi nel corso di questa sessione estiva di calciomercato potrebbe tornare sulle sue tracce. Ci sarà però da tenere anche in considerazione il fatto che la concorrenza è aumentata e adesso ci sono anche tante altre società di Serie A e B come Como, Lazio e Palermo. L'ultima stagione in cadetteria di Liberali con la maglia del Catanzaro è stato infatti molti positiva: si contano 3 gol e 4 assist in stagione regolare ma anche tantissime giocate di qualità in mezzo alle linee e soprattutto un'esplosione notevole nel corso dei playoff (dove ha segnato un'altra rete) con il suo Catanzaro che ha sfiorato la promozione nella massima serie, arrendendosi soltanto in finale contro il Monza.Liberali è un giovane talento classe 2007, di proprietà del Catanzaro che si è messo molto in luce nell'ultimo campionato di Serie B. È cresciuto nel settore giovanile del Milan fin dall'età di 8 anni, facendo tutto il percorso nelle varie squadre arrivando anche in Primavera. Anche Abate ha lavorato nel vivaio rossonero e proprio qui potrebbe averlo notato, motivo in più quindi per pensare al fatto che la dirigenza del Toro cercherà di fare un tentativo per acquistarlo. Il talento ex Milan - alto 172 centimetri - non fa della forza fisica la sua specialità ma è molto abile a giocare nella zona centrale del campo ma in posizione più avanzata rispetto al classico centrocampista. Può infatti agire al meglio sulla trequarti, da classico "numero 10" per dispensare assist e giocate di qualità al servizio della squadra con il suo piede mancino di qualità. In qualche sporadica occasione ha giocato anche come ala offensiva ma rimane un fantasista che dà il meglio nella porzione centrale del campo con Nikola Vlasic che in granata potrebbe essere una perfetta guida per lui.