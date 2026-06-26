Petrachi, gli esuberi e il ritiro: l'errore da non fare (VIDEO)

Arrivato in Serbia con la formula del prestito con diritto di riscatto la scorsa estate, Demba Seck si è distinto con una stagione proficua a livello di numeri: 6 le reti e 8 gli assist portati in dote al Partizan Belgrado, che ora lo ha ufficialmente riscattato dal Torino. Trovano conferma dunque le dichiarazioni del patron del team serbo, con il senegalese che resterà a Belgrado per 1,4 milioni da pagare in tre anni, con l'aggiunta di una percentuale per i granata sulla futura rivendita che si aggira sul 10/15%. Niente ritorno a Torino quindi per Seck, che approderà nuovamente alla corte del club serbo per provare a replicare la propria buona annata in termini realizzativi appena conclusa.

Il comunicato del Torino

"Il Torino Football Club comunica che il Fudbalski klub Partizan ha esercitato l’opzione di riscatto e ha acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Demba. Il Torino saluta Demba con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera".