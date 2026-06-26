Interesse verso un calciatore proveniente dal Sudamerica e Cesare Casadei che piace al Betis Siviglia: questi sono i temi trattati oggi dalla sezione torinese de La Repubblica. Il ds Petrachi ha messo gli occhi su Facundo Bernal, centrocampista classe 2003 del Fluminense. "Si tratta di un centrocampista versatile, spesso impiegato come mediano, ma che è anche in grado di ricoprire altri ruoli a centrocampo, agendo sia come schermo davanti alla difesa sia di impostare il gioco nel ruolo di mezzala in una mediana a tre" - scrive il giornale, che poi aggiunge - "Cresciuto in patria nel settore giovanile del Defensor Sporting, una delle fucine di talenti storicamente più prolifiche di tutto il continente sudamericano, Bernal da un paio d'anni gioca nel campionato brasiliano con la maglia del Fluminense che lo ha blindato con un contratto fino al 2028". Questo invece quanto riporta il quotidiano sulla questione Casadei-Betis Siviglia, con il centrocampista italiano che partirebbe solo a fronte di un'offerta irrinunciabile: "Il club andaluso, infatti, nelle ultime ore ha provato ad effettuare un sondaggio esplorativo per capire l'eventuale fattibilità di un'operazione legata al centrocampista cresciuto prima nell'Inter e poi nel Chelsea, che ha estimatori anche in Premier League"

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica