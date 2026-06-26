La Stampa oggi dedica un articolo all'interesse del Toro per Facundo Bernal, centrocampista del Fluminense. Secondo il quotidiano, il ds granata è da un po' di tempo che guarda con interesse al mercato sudamericano: "A gennaio Petrachi si è riavvicinato a un ambiente che conosce bene ed è stato ad un passo da due giocatori: uno (Tchoca) era anche arrivato in città, prima di essere rispedito al mittente dopo le visite mediche. Oggi l'attenzione del ds granata è di nuovo in Brasile, da dove rimbalza la notizia di un sondaggio per Facundo Bernal. Uruguaiano classe 2003, prima di accettare l'offerta del Fluminense e perdere un po' la spinta, era considerato uno dei migliori profili del suo paese: capitano dell'Under 20 che poi vinse il Mondiale di categoria contro l'Italia di Casadei, anche se lui perse la fase finale per un grave infortunio al ginocchio". Ma il Toro non è l'unica pretendente all'uruguaiano, come riporta il giornale: "Su di lui c'è anche il Betis Siviglia, che lo segue da prima del Toro: a gennaio era stato respinto, ma adesso ci sta riprovando ed è pronto a recapitare un'offerta da circa 8 milioni per accaparrarsi il 100% del cartellino del giocatore, di cui la società di Rio de Janeiro detiene il 60%"

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.