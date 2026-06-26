Tra le pagine di Tuttosport c'è un focus dedicato all'idea Matteo Cancellieri per il Toro. Come vi abbiamo già riportato, è vivo e concreto l'interesse di Petrachi e della società granata per un'operazione tutt'altro che infattibile: "Cancellieri ha ancora un anno di contratto con la società e il rinnovo del contratto appare molto distante. Claudio Lotito non ha intenzione di perdere a parametro zero fra dodici mesi il giocatore, soprattutto se quest'estate dovesse avere la possibilità di venderlo e incassare qualche milione utile per i conti della Lazio. Il Toro però non è l'unico club interessato a Cancellieri, sulle tracce dell'ala c'è infatti anche la Fiorentina, ma una vera e propria offerta per il momento non è arrivata né da parte dei granata, né da parte dei viola" - argomenta il quotidiano sportivo torinese. In caso di 3-4-2-1, sul quale Abate sembra orientato a puntare, Cancellieri potrebbe giocare al fianco di Vlasic, a supporto di Simeone: "Ed è proprio per questo motivo che il ds granata in queste settimane ha continuato a tenere vivi i contatti con l'entourage di Cancellieri e con la Lazio" - aggiunge la testata.

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