Continuano le manovre di mercato in casa Torino. Negli ultimi giorni si è parlato di rinforzi per il reparto difensivo, a centrocampo e anche per la catena degli esterni della metà campo. Tanto lavoro, tanti obiettivi per Petrachi. Abate attende, le dita del direttore sportivo battono veloci sul telefono. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club granata ha messo gli occhi su Matteo Cancellieri, esterno della Lazio. Il giocatore ha un contratto in scadenza e l'interesse è concreto. Nell'ultima stagione con la maglia dei capitolini ha trovato la via della rete quattro volte (due contro il Torino nella gara d'andata) e fornito 2 assist.

TURIN, ITALY - MARCH 01: Matteo Cancellieri of SS Lazio compete for the ball with Nikola Vlasic of Torino FC during the Serie A match between Torino FC and SS Lazio at Stadio Olimpico di Torino on March 01, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)