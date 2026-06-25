Il Torino cerca rinforzi per la fascia: l'ultimo nome è quello di Matteo Cancellieri, esterno classe 2002 della Lazio
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Continuano le manovre di mercato in casa Torino. Negli ultimi giorni si è parlato di rinforzi per il reparto difensivo, a centrocampo e anche per la catena degli esterni della metà campo. Tanto lavoro, tanti obiettivi per Petrachi. Abate attende, le dita del direttore sportivo battono veloci sul telefono. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club granata ha messo gli occhi su Matteo Cancellieri, esterno della Lazio. Il giocatore ha un contratto in scadenza e l'interesse è concreto. Nell'ultima stagione con la maglia dei capitolini ha trovato la via della rete quattro volte (due contro il Torino nella gara d'andata) e fornito 2 assist.
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