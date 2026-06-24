La Lega Serie A ha reso nota la programmazione dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026/27
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Il Toro adesso conosce anche data, orario del proprio esordio stagionale in Coppa Italia Frecciarossa 2026/27. I granata di Ignazio Abate scenderanno in campo sabato 15 agosto alle ore 21.15 allo stadio Olimpico Grande Torino contro la Carrarese nei trentaduesimi di finale della competizione. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva su Italia 1. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato il programma completo del primo turno. In caso di successo contro la formazione toscana, il Toro staccherebbe il pass per i sedicesimi di finale, primo obiettivo stagionale di una squadra che si appresta ad aprire ufficialmente la nuova annata davanti al proprio pubblico. L'appuntamento con la Coppa Italia rappresenterà anche il debutto ufficiale di Abate sulla panchina granata.
Il programma completo dei trentaduesimi di finale
Venerdì 14 agosto
- Ore 18.00: Parma-LR Vicenza/Catania (Canale 20)
- Ore 18.30: Cagliari-Arezzo/Union Brescia (Italia 1)
- Ore 20.45: Monza-Avellino (Canale 20)
- Ore 21.15: Fiorentina-Benevento/Ravenna (Italia 1)
Sabato 15 agosto
- Ore 18.00: Catanzaro-Südtirol (Canale 20)
- Ore 18.30: Udinese-Padova (Italia 1)
- Ore 20.45: Venezia-Modena (Canale 20)
- Ore 21.15: Torino-Carrarese (Italia 1)
Domenica 16 agosto
- Ore 18.00: Frosinone-Juve Stabia (Canale 20)
- Ore 18.30: Genoa-Ascoli/Potenza (Italia 1)
- Ore 20.45: Hellas Verona-Virtus Entella (Canale 20)
- Ore 21.15: Lazio-Mantova (Italia 1)
Lunedì 17 agosto
- Ore 18.00: Pisa-Empoli (Canale 20)
- Ore 18.30: Sassuolo-Cesena (Italia 1)
- Ore 20.45: Cremonese-Sampdoria (Canale 20)
- Ore 21.15: Palermo-Lecce (Italia 1)
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