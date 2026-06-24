I veri portieri si vedono quando vengono chiamati in causa poche volte e rispondono presente. È il caso di Dominik Livakovic, che nella notte ha compiuto un autentico miracolo per sventare il primo e unico tiro in porta del Panama e salvare la sua Croazia, poi vittoriosa per 1-0. L'intervento è uno di quelli destinati a rimanere negli highlights della competizione: un balzo felino per deviare un colpo di testa ravvicinato e in controtempo, mantenendo inviolata la porta dei suoi. Al di là della singola parata, il numero uno croato continua a confermarsi un portiere di esperienza e caratura internazionale, caratteristiche che spiegano l'interesse manifestato dal Torino nelle ultime settimane. La prestazione contro Panama non farà altro che rafforzare la convinzione granata di trovarsi di fronte a un profilo affidabile e pronto per guidare la retroguardia di Abate.

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Livakovic e l'assist di Vlasic

Ravaglia resta il nodo sulla formula: Livakovic guadagna terreno

A rendere ancora più intrigante la pista che porta al portiere croato c'è poi un fattore che va oltre il campo. Nello spogliatoio granatae uno dei leader tecnici del Torino. I due si conoscono da anni e condividono gran parte del percorso con la Croazia. Un elemento che potrebbe agevolare un eventuale inserimento sotto la Mole e, perché no, favorire anche i dialoghi tra le parti. Vlasic rappresenta oggi uno dei punti di riferimento della rosa granata e la sua presenza potrebbe rivelarsi un alleato prezioso nel caso in cui il Torino decidesse di affondare concretamente il colpo. Vlasic gli assist li serve in campo, ma stavolta potrebbe confezionarne uno in ottica mercato.

Nel frattempo Petrachi continua a monitorare anche altre soluzioni. Tra queste c'è Federico Ravaglia, portiere del Bologna che piace per età, prospettive e costi d'ingaggio contenuti. Più che il valore del giocatore, però, gli ostacoli riguardano la struttura dell'operazione. Il Torino vorrebbe infatti impostare l'affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, una formula che consentirebbe maggiore margine di manovra ma che non sembra convincere del tutto il club rossoblù. Proprio queste difficoltà potrebbero favorire l'ascesa di Livakovic nelle gerarchie granata. Il croato garantirebbe infatti esperienza internazionale, leadership e affidabilità immediata, caratteristiche particolarmente apprezzate da una squadra che vuole evitare nuovi esperimenti tra i pali, dopo l'esperienza targata Israel della stagione appena trascorsa. La corsa per la porta del Toro resta ancora aperta e completamente da scrivere.