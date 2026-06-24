"Da dove ripartire? Dal Robaldo, non vediamo l'ora. Dalla prossima stagione, è confermato, ci giocherà anche la Primavera". Così affermava Ludergnani poco più di un mese fa, pensando alle motivazioni di quella che sarà la prossima stagione. Il responsabile del settore giovanile granata ha sempre ribadito l'importanza di avere un polo per le Under, idea che il Torino aveva già abbracciato prima del suo arrivo salvo poi incappare in una serie di ritardi e intoppi decennali. Il Robaldo da un anno però è entrato in funzione, e dal prossimo sarà a pieno regime: "È qualcosa di epocale, che dà stimoli e noi siamo entusiasti di questa novità: dovremo cercare di sfruttarlo ancora di più". Ripercorriamo le tappe di tutto il cammino.

Robaldo, dalla concessione 2016 al permesso di costruzione

Dieci anni fa, a marzo 2016, il Torino ottiene la concessione triennale del Robaldo impegnandosi a riqualificare il vecchio impianto in zona Mirafiori Sud, in stato di abbandono, per farne il quartiere generale delle giovanili granata. Gli ostacoli però si accumulano, di conseguenza nascono i ritardi. L'assegnazione definitiva al Torino arriva solo a ottobre 2017 dopo una serie di problematiche, nel mentre emergono criticità strutturali. Il club si rende disponibile a ulteriori investimenti e presenta un nuovo progetto nell'estate del 2018. L'approvazione arriva solo a febbraio 2019 dopo il tempo necessario per perizie e pareri tecnici. Sono passati tre anni, il Toro nell'estate presenta il permesso di costruire, ma serve un'integrazione documentale per procedere. Poi il Covid, che rallenta ulteriormente l'iter. La svolta arriva finalmente a maggio 2021 con l'approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione e il permesso di costruire. Terminati i lavori di bonifica, iniziano gli interventi di demolizione delle strutture esistenti del vecchio centro sportivo nell'estate del 2022. Seguono gli interventi propedeutici alla nuova costruzione, come la preparazione dei sottofondi. Poi viene presentato il progetto Robaldo ufficialmente.

Robaldo, il progetto che ha preso vita

Negli anni, il Torino ha rimodellato e rivisto il progetto del Robaldo, che in via definitiva ha visto impegnato l'architetto Stefano Seita. "Un progetto all'avanguardia, attento all'ambiente, ecocompatibile. Ci sarà un edificio principale, poi un secondo edificio tra il terzo e quarto campo che servirà come spogliatoio, due tribune da 500 e 250 posti, una palestra, uffici, ristorante, spogliatoi, sale conferenze, magazzini" spiegava Cairo tre anni fa. Il primo campo è stato inaugurato il 4 maggio 2024, poi sono proseguiti i lavori fino a quando il Robaldo è effettivamente entrato a regime per il Settore giovanile, a inizio stagione 2025-2026. Under 14, Under 15 e Under 16 si sono stabilmente trasferite in struttura a settembre, potendo già usufruire di una sezione a loro dedicata per quanto riguarda gli spogliatoi. Anche la tribuna da 250 posti è stata aperta al pubblico per la stagione (da ultimare la parte relativa ai bagni). Nel frattempo i lavori hanno continuato ad andare avanti. Under 17, Under 18 e Primavera sono rimaste dislocate proprio per questo motivo: campo principale e tribuna da 500 posti avrebbero già potuto accogliere i granata, mancava però il completamento della palazzina a loro adiacente. Si tratta dell'edificio principale, quello che comprende gli spogliatoi delle tre annate, ma anche palestra e uffici. Gran parte dei lavori si è concentrata su questo elemento, fondamentale per poter permettere alle Under mancanti, tra cui la Primavera, di stabilirsi stabilmente. Il cantiere della struttura in muratura nei mesi è andato avanti, come dimostrano le foto.Di fatto il Robaldo è pronto ad aprire le sue porte, posto che alcune rifiniture e alcuni dettagli ancora restano da ultimare in vista della prossima stagione. Il grosso però è fatto.