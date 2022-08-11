Incuria al Fila? Il Torino: “Non c’è alcuna mancanza di rispetto”
Il direttore operativo granata risponde alle polemiche sull'incuria in cui versa il Filadelfia
Il direttore operativo granata risponde alle polemiche sull'incuria in cui versa il Filadelfia
Alcune immagini delle ultime ore hanno fatto scandalizzare il popolo granata: i dettagli
Il presidente del Torino ha parlato del tema stadio e dell'offerta che potrebbe fare al Comune per l'acquisto dell'impianto
Passi in avanti in arrivo dopo due anni di ritardi burocratici
Dagli eventi estivi a nuovi servizi dentro lo stadio: ecco in cosa potrebbe essere utile l'acquisto dello stadio da parte di Cairo
Il cronoprogramma del Robaldo: ecco quando la Primavera si trasferirà a giocare presso il nuovo centro sportivo
Con la caduta dell'ipoteca che gravava dal 2005 sul Grande Torino si aprono nuovi scenari e opportunità per il futuro
Nessuna certezza, tante ipotesi: l'Olimpico Grande Torino può essere una pedina chiave per il futuro del presidente granata
Il patron granata annuncia la volontà di intavolare una trattativa...ma il tempo stringe
Il Toro è l'interlocutore privilegiato, ma non l'unico
Le parole di due anni fa del presidente granata in merito alle condizioni di acquisto dello stadio Olimpico Grande Torino
Arriva la svolta sullo stadio Olimpico Grande Torino, ecco il possibile futuro
Dopo la caduta di un tifoso poco prima della partita con l'Inter, ora viene richiesto una verifica sulla sicurezza dell'impianto
I permessi rilasciati per la stagione 2025/26
Il vero obiettivo è avere l’impianto in funzione per la stagione 2025/2026
Manca poco più di un mese all’inaugurazione, prevista il 4 maggio 2025
Si avvicina l'inaugurazione della nuova casa del vivaio, fase di stallo per il trasferimento del museo
La Giunta comunale è al lavoro per non rinnovare le ipoteche e mettere la società nelle giuste condizioni per comprare l'impianto
Le ultime sulla concessione dello stadio Olimpico Grande Torino
Le parole del sindaco di Torino in merito alla situazione del club granata
Proseguono i lavori in strada Castello di Mirafiori. L'inaugurazione della struttura è prevista per il 4 maggio 2025
Ecco quando il Robaldo sarà completato nella sua totalità
I bambini del settore giovanile del Torino saranno protagonisti il 4 maggio di una partitella per inaugurare il campo 3 del Robaldo
Le ultime immagini da Mirafiori Sud lasciano ben sperare in vista di una possibile inaugurazione di un campo il 4 maggio
Ecco le condizioni dello stato di avanzamento dei lavori per la nuova casa del settore giovanile granata
Il quadro delle strutture del Robaldo, polo di aggregazione dei giovani granata
In settimana il patron granata terrà una conferenza congiunta insieme al sindaco Stefano Lo Russo
Ruspe e operai all’interno del terreno su cui dovrà sorgere il centro sportivo per le giovanili granata
La Circoscrizione 2 rischierebbe di rimanere al buio se non si utilizzassero tutte le dovute cautele
Iniziano finalmente i lavori per la nuova casa del settore giovanile del Torino FC