Torino, proseguono i lavori al Robaldo: c’è il sintetico su tre campi su quattro

Torino, la situazione al Robaldo

Al momento l'unico campo già pronto (fornito di porte da gioco) è il numero tre. I campi uno, due e tre sono provvisti del terreno in sintetico. Per quanto riguarda le panchine la situazione è in divenire: il terzo e il secondo campo ne sono provvisti, mentre il primo ancora no. Il campo numero quattro, che sarà il più piccolo per metratura, è quello che che è più indietro nei lavori (come si vede nella foto qui in basso): non è stato posizionato il terreno di gioco e non è ancora stata costruita la struttura dove saranno alloggiati gli spogliatoi.