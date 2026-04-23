In parte è già operativo, da inizio stagione è la casa delle formazioni dall'Under 16 in giù. In attesa degli ultimi passi che precederanno l'entrata in vigore a pieno regime, il Robaldo compare nei bilanci del Toro. "Le altre immobilizzazioni immateriali e le immobilizzazioni in corso e acconti includono principalmente investimenti effettuati su impianti sportivi non di proprietà - si legge -. Gli incrementi del periodo si riferiscono principalmente ai lavori di realizzazione del nuovo centro sportivo Robaldo che sarà completato nel corso del 2026".

Finanziamenti fino a 5 milioni di euro

Le spese per la realizzazione della nuova casa del settore giovanile, che a partire dalla prossima stagione ospiterà anche Primavera, Under 18 e Under 17, hanno portato all'emissione di finanziamenti da parte delle banche. Due in particolare vengono citati nel bilancio granata, per un totale che può raggiungere i 5 milioni di euro. Si legge nel bilancio il debito verso banche: "per Euro 2,5 milioni, il saldo di un finanziamento erogato in data 9 aprile 2025 da Banca Sella e destinato a finanziare la realizzazione di un nuovo centro sportivo per il settore giovenile. I principali termini e condizioni sono i seguenti: rimborso in 26 rate trimestrali con quota capitale crescente (piano di ammortamento alla francese) con scadenza dal 3 gennaio 2027 e fino al 3 aprile 2033; un tasso di interesse annuo pari alla somma dell’Euribor e un margine pari a 250 basis point; il finanziamento è garantito da una fideiussione a prima richiesta rilasciata dalla controllante U.t. Communications".

E ancora: "per Euro 1,8 milioni, il saldo di un finanziamento concesso fino ad un massimo di Euro 2,5 milioni, parzialmente erogato in data 25 giugno 2025 dall’Istituto per il Credito Sportivo, e destinato a finanziare la realizzazione di un nuovo centro sportivo per il settore giovenile. I principali termini e condizioni sono i seguenti: rimborso in 40 rate trimestrali costanti con scadenza dal 31 dicembre 2026 e fino al 30 settembre 2036; un tasso di interesse annuo pari all’IRS a dieci anni maggiorato di un margine pari a 290 basis point; il finanziamento è garantito (i) da una fideiussione a prima richiesta rilasciata dalla controllante U.T. Communications e (ii) da una fideiussione a prima richiesta da parte del Fondo di Garanzia ex Lege 289/2002".