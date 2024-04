Robaldo, un campo quasi pronto per il 4 maggio: tempi rispettati

Il Torino FC aveva fissato, come obiettivo nella progettazione dei lavori nella conferenza stampa del 15 dicembre 2023, l'inaugurazione di uno dei campi del Robaldo nella data simbolica del 4 maggio 2024, 75esimo anniversario della tragedia di Superga. Toro News vi aveva recentemente aggiornato sull'andamento del progetto: le immagini dal sopralluogo effettuato oggi lasciano ben sperare in vista della possibile partita di inaugurazione di sabato della prossima settimana.

Toro, il Robaldo sarà la nuova casa delle giovanili

Il Robaldo, con le strutture di Orbassano, sarà la nuova casa del settore giovanile e delle squadre femminili del Torino. Questo darà lustro a tutta la società che in uno spazio collegato in circa 15 minuti di auto avrà tutte le strutture del proprio settore giovanile. I lavori per la creazione dei tre campi sono iniziati a fine ottobre, come vi aveva raccontato Toro News, poi a dicembre era stato annunciato il progetto completo e gli obiettivi di fine lavori. A dirigere il progetto c'è una figura di rilievo nell'organigramma del club granata, il consigliere d'amministrazione Paolo Bellino, che aveva dichiarato: "Abbiamo un obiettivo che è quello del 4 maggio 2024: vogliamo inaugurare l’impianto con una partita, il che non vuol dire che sarà già pronto tutto per quella data, ma almeno potremo inaugurare un campo. E poi l’obiettivo è di completare l’impianto del tutto nel maggio del 2025. Questo è il nostro obiettivo, è ambizioso ma raggiungibile". Ebbene, vedendo le ultime immagine da Mirafiori Sud si può dedurre che i tempi verranno rispettatati: si dovrebbe riuscire a inaugurare il campo il 4 maggio, poi impianto intero nella stessa data dell'anno prossimo.