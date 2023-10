Torino, al Robaldo lavori in corso. Via alla preparazione dei sottofondi

Al Robaldo qualcosa si muove. Ruspe e operai sono al lavoro nell’impianto sportivo abbandonato che il Torino ha preso in concessione nell’ormai lontano 2016 e che dovrebbe essere trasformato nel nuovo quartier generale del settore giovanile, un’esigenza sempre più avvertita se si pensa che tutte le squadre del vivaio sono sparse in giro per la città e la sua prima cintura. In particolare, secondo quanto appreso da Toro News, è iniziata la fase di preparazione dei sottofondi, ovverosia gli strati di materiale che devono essere posti tra il terreno e la successiva pavimentazione in cemento o in erba al fine di rendere omogenea e perfettamente pianeggiante la superficie. Siamo solo all’inizio del processo che dovrà vedere sorgere un centro sportivo, come ovvio, ma è un segnale tangibile e visibile a tutti del fatto che oggi la situazione non è caratterizzata da immobilismo.