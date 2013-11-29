Torino-Roma in tempo di Covid
Torna la rubrica della nostra Silvia Vada
Torna la rubrica della nostra Silvia Vada
Comunque Vada / Il pensiero di Silvia Vada dopo la sconfitta del Torino a Crotone
Comunque Vada / Torna la rubrica della nostra Silvia Vada che parla del ritrovato sorriso con la gestione Nicola
Comunque Vada / Torna la rubrica della nostra Silvia Vada, al centro la definizione di masochismo, inteso come "Ricerca del piacere attraverso il dolore".
Comunque Vada / Torna la rubrica di Silvia Vada: "Cari Sirigu e Belotti, avete idea di quante volte di fronte a prestazioni opache, noiose, avremmo voluto fischiare (mai voi due ovviamente) e non lo…
Comunque Vada / Daniele padelli eh-eh oh-oh! Lo faccio io il coro che ieri non c'è ufficialmente stato
Comunque Vada / E lo spogliatoio non è come lo immaginiamo...
Comunque Vada / Non dimentico i cori dell'Olimpico di Roma nel 2009...
Comunque Vada / Proprio gli ultimi in ordine di arrivo hanno tradito le aspettative di un Toro troppo brutto per essere vero
Comunque Vada / La sfiga cosmica... le profezie negative auto avveranti... mi hanno veramente scocciata
Comunque Vada / Torna la rubrica della nostra Silvia Vada, che dice la sua sul mercato granata...
Comunque Vada / Io Gonzalo Higuain...già l'avevo odiato/amato
Comunque Vada / Ricordo quanto Mihajlovic disse: "I derby? Non si giocano...si vincono"
Comunque Vada / Con un invidiabile self control, senza scomporsi più di tanto si è alzato in piedi e...
Comunque Vada / L'esordio di Graziano vale quanto altri tre gol: questo è il vero spirito del Toro
Comunque Vada / ...Chi vuole fare meglio spesso fa peggio ...
Comunque Vada...io tifo Toro / Gli auguri granata di Silvia Vada
Comunque Vada / Sembrerebbero gli uni l'ingrandimento delle altre ma non bisogna confondersi sul significato perché la differenza tra loro è sostanziale.
Comunque Vada...io tifo Toro / In testa alla classifica ma solo per i pali centrati
Comunque vada io tifo Toro / Ma permettetemi di iniziare oggi in questo modo