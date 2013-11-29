Toro News

Comunque Vada

Silvia Vada

Quando prendi 4 gol

S. Vada

Comunque Vada / Il pensiero di Silvia Vada dopo la sconfitta del Torino a Crotone

silvia vada

I nostri veri tre punti? I sorrisi

S. Vada

Comunque Vada / Torna la rubrica della nostra Silvia Vada che parla del ritrovato sorriso con la gestione Nicola

silvia vada

Masochismo

S. Vada

Comunque Vada / Torna la rubrica della nostra Silvia Vada, al centro la definizione di masochismo, inteso come "Ricerca del piacere attraverso il dolore".

silvia vada

Lasciateci fischiare

S. Vada

Comunque Vada / Torna la rubrica di Silvia Vada: "Cari Sirigu e Belotti, avete idea di quante volte di fronte a prestazioni opache, noiose, avremmo voluto fischiare (mai voi due ovviamente) e non lo…

silvia vada

Daniele Padelli eh-eh oh-oh

S. Vada

Comunque Vada / Daniele padelli eh-eh oh-oh! Lo faccio io il coro che ieri non c'è ufficialmente stato

silvia vada

Toro-Pescara 5-0

S. Vada

Comunque Vada / E lo spogliatoio non è come lo immaginiamo...

silvia vada

Chiedeteci perdono

S. Vada

Comunque Vada / Non dimentico i cori dell'Olimpico di Roma nel 2009...

silvia vada

Beati gli ultimi?

S. Vada

Comunque Vada / Proprio gli ultimi in ordine di arrivo hanno tradito le aspettative di un Toro troppo brutto per essere vero

silvia vada

RCS, ovvero: "Resta Calmo Sinisa"

S. Vada

Comunque Vada / Torna la rubrica della nostra Silvia Vada, che dice la sua sul mercato granata...

silvia vada

Una storiella granata...

S. Vada

Comunque Vada / Con un invidiabile self control, senza scomporsi più di tanto si è alzato in piedi e...

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Buona Pasqua, Babbo Natale

S. Vada

Comunque Vada...io tifo Toro / Gli auguri granata di Silvia Vada

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Palle e palloni

S. Vada

Comunque Vada / Sembrerebbero gli uni l'ingrandimento delle altre ma non bisogna confondersi sul significato perché la differenza tra loro è sostanziale.

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Juve...io non ci casco

S. Vada

Comunque vada io tifo Toro / Ma permettetemi di iniziare oggi in questo modo