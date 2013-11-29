Lasciateci fischiare S. Vada Silvia Vada 16 gennaio - 10:30 16 gennaio

Comunque Vada / Torna la rubrica di Silvia Vada: "Cari Sirigu e Belotti, avete idea di quante volte di fronte a prestazioni opache, noiose, avremmo voluto fischiare (mai voi due ovviamente) e non lo…