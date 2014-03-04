Toro News

El bigote de Martin Vazquez

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Grazie Toro

R. T. News

El bigote de Martín Vázquez / Nonostante il tragico finale, la stagione del Torino è stata spettacolare

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Gracias Toro

R. T. News

El bigote de Martín Vázquez / A pesar de la crueldad, la temporada del Torino ha sido espectacular

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Toro: tutto bene, nonostante Celi

R. T. News

El bigote de Martín Vázquez / Torino sempre più vicino all'Europa a dispetto del nefasto arbitraggio di Domenico Celi

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Toro, todo bien a pesar de Celi

R. T. News

El bigote de Martín Vázquez / El Torino más cerca de Europa pese al nefasto arbitraje de Domenico Celi

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Toro, El Kaddouri dissipa i dubbi

R. T. News

El bigote de Martín Vázquez / Il marocchino del Torino finora ha alternato prestazioni poco positive a partite spettacolari

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Toro, El Kaddouri disipa dudas

R. T. News

El bigote de Martín Vázquez / El marroquí ha intercalado actuaciones grises con partidos decisivos

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Immobile, Graziani ed i maledetti ultimi minuti

R. T. News

El bigote de Martin Vazquez / Il bomber del Torino arriva a quota 20 gol: non succedeva dai tempi di Ciccio Graziani. Al Toro restano quattro partite per vincere la sorte avversa

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Toro, col Genoa è il trionfo della speranza

R. T. News

El bigote de Martin Vazquez / Quando tutto sembrava perduto due colpi di talento puro di Immobile e Cerci hanno ribaltato la partita del Torino

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Toro, el triunfo de la esperanza

R. T. News

El bigote de Martin Vazquez / Un gol de Gilardino enmudecía al Olímpico, pero el Toro creyó, tuvo más fe que nunca y dió la vuelta al choque en el descuento

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Toro, l'Europa è ancora possibile

R. T. News

El bigote de Martin Vazquez /La vittoria del Torino contro il Catania rilancia i granata nella lotta per l'Europa League: ce la faranno? Crederci è lecito

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La falta de picardía y la mala suerte

R. T. News

El bigote de Martin Vazquez / La historia volvió a repetirse: el Toro pudo conseguir tres puntos y, al final nunca mejor dicho, no consiguió sumar ninguno en casa del segundo clasificado de la Serie A

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La sfortuna e la assenza di astuzia

R. T. News

El bigote de Martin Vazquez / La storia si ripete: il Toro avrebbe potuto ottenere i tre punti in casa della seconda in classifica, però alla fine ha perso

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Toro: adiós crisis, l'hola Brasil?

R. T. News

El bigote de Martin Vazquez / Por fin el Toro volvió a la senda del gol y de la victoria de la mano de un Immobile devastador

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Toro, Immobile y Cerci son imprescindibles?

R. T. News

Ventura dejó fuera de la alineación a Cerci e Immobile para sorpresa mayúscula de todos. ¿Toque de atención, descanso, precaución? Ninguna de ellas es asumible y suficientemente razonada.

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Toro, Immobile e Cerci sono imprescindibili?

R. T. News

Ventura ha lasciato Cerci ed Immobile fuori con grande sorpresa di tutti. Frizioni? Riposo? Prudenza? Nessuna risposta è accettabile e sufficientemente motivata nemmeno come scelta tecnica