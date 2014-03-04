Grazie Toro
El bigote de Martín Vázquez / Nonostante il tragico finale, la stagione del Torino è stata spettacolare
El bigote de Martín Vázquez / Nonostante il tragico finale, la stagione del Torino è stata spettacolare
El bigote de Martín Vázquez / A pesar de la crueldad, la temporada del Torino ha sido espectacular
El bigote de Martín Vázquez / Una vittoria granata all'Artemio Franchi vale l'Europa
El bigote de Martín Vázquez / El Torino depende de sí mismo en el Artemio Franchi
El bigote de Martín Vázquez / Torino sempre più vicino all'Europa a dispetto del nefasto arbitraggio di Domenico Celi
El bigote de Martín Vázquez / El Torino más cerca de Europa pese al nefasto arbitraje de Domenico Celi
El bigote de Martín Vázquez / Il marocchino del Torino finora ha alternato prestazioni poco positive a partite spettacolari
El bigote de Martín Vázquez / El marroquí ha intercalado actuaciones grises con partidos decisivos
El bigote de Martin Vazquez / Il bomber del Torino arriva a quota 20 gol: non succedeva dai tempi di Ciccio Graziani. Al Toro restano quattro partite per vincere la sorte avversa
El bigote de Martin Vazquez / El delantero del Toro actual y Ciccio Graziani comparten la fecha del 19 de abril
El bigote de Martin Vazquez / Quando tutto sembrava perduto due colpi di talento puro di Immobile e Cerci hanno ribaltato la partita del Torino
El bigote de Martin Vazquez / Un gol de Gilardino enmudecía al Olímpico, pero el Toro creyó, tuvo más fe que nunca y dió la vuelta al choque en el descuento
El bigote de Martin Vazquez /La vittoria del Torino contro il Catania rilancia i granata nella lotta per l'Europa League: ce la faranno? Crederci è lecito
El bigote de Martin Vazquez / El Torino en Europa, aún es possible
El bigote de Martin Vazquez / La historia volvió a repetirse: el Toro pudo conseguir tres puntos y, al final nunca mejor dicho, no consiguió sumar ninguno en casa del segundo clasificado de la Serie A
El bigote de Martin Vazquez / La storia si ripete: il Toro avrebbe potuto ottenere i tre punti in casa della seconda in classifica, però alla fine ha perso
El bigote de Martin Vazquez / Por fin el Toro volvió a la senda del gol y de la victoria de la mano de un Immobile devastador
El bigote de Martin Vazquez / Il Toro torna al gol e vince per mano di un Immobile devastante
Ventura dejó fuera de la alineación a Cerci e Immobile para sorpresa mayúscula de todos. ¿Toque de atención, descanso, precaución? Ninguna de ellas es asumible y suficientemente razonada.
Ventura ha lasciato Cerci ed Immobile fuori con grande sorpresa di tutti. Frizioni? Riposo? Prudenza? Nessuna risposta è accettabile e sufficientemente motivata nemmeno come scelta tecnica
El bigote de Martin Vazquez / Un Toro frustrato si allontana dall'Europa
El bigote de Martín Vazquez / Un Toro frustrado se aleja de Europa