Toro News

Saldature

Esultanza, Torino, Milan, Maxi Lopez

Toro, vietato accontentarsi!

B. Pagliano

Le Saldature / Il messaggio del nostro Beppe Pagliano: proprio ora, il Toro non deve accontentarsi

filadelfia

Filadelfia, profumo di casa!

B. Pagliano

Le Saldature / Il nostro Beppe Pagliano ci racconta aneddoti personali ed emozioni sul Tempio degli Eroi, che ora sta per rinascere

Carpi-Torino fotogallery toro

Toro, così non ci siamo

B. Pagliano

Le Saldature / Il pensiero del nostro Beppe Pagliano dopo la sconfitta del Toro contro il Carpi

Torino-Palermo, palermo-torino

Toro, bentornato tremendismo!

B. Pagliano

Le Saldature / Il nostro Beppe Pagliano ci dice la sua su Torino-Palermo...

Hellas Verona FC v Torino FC - Serie A

Questo è un Toro che non molla mai!

B. Pagliano

Le Saldature / La rubrica di Beppe Pagliano, che oggi ci parla della grinta di un Toro che non si arrende mai

Immagine non disponibile

Torino, che meraviglia!

B. Pagliano

Le Saldature / Torna la seguitissima rubrica del nostro Beppe Pagliano: è un Torino da godere...

Frosinone Calcio v Torino FC - Serie A

Toro, cronaca della domenica perfetta…

B. Pagliano

Saldature / Il Torino vince a Frosinone e la Juventus perde in casa: al campionato non si poteva chiedere un inizio più bello

milan, torino

Toro: sognare non è proibito!

B. Pagliano

Saldature / A Frosinone, per tre punti: nel ricordo di Don Aldo e dei troppi tifosi che ci hanno lasciato nell’ultimo periodo

12 la Maratona

Il Toro che verrà

B. Pagliano

Saldature / Sognando l'Europa, magari, rivincendo la Coppa Italia

2ad2fa2666fba23f75a3956b802b08b1.jpg

Toro: amarsi e dirsi addio?

B. Pagliano

Le Saldature / Torna la rubrica del nostro Beppe Pagliano, che oggi ci parla di una stagione di successi, che forse però poteva essere ancora più positiva..

e994e244723ca5ec905ec33bde6ac0b4.jpg

E' tornato il vero Toro!

B. Pagliano

Le Saldature / Torna la rubrica del nostro Beppe Pagliano, il quale ci racconta di un derby speciale e di un ritorno, un ritorno che tutti aspettavano

b42f0bcbddc2ea9bda183734dbd6157d.jpg

Toro: se vuoi, puoi...

R. T. News

Saldature / La rubrica di Beppe Pagliano: Questo è davvero il momento della verità per tutti noi

0a7ebe334359a5bfa711e5467e9aeeff.jpg

Toro: tu chiamale emozioni...

B. Pagliano

Le Saldature / Il pensiero di Beppe Pagliano, che oggi ci racconta le ultimissime emozioni personali legate al Toro

e9e4bb7a49348ac7b95124a2292b9782.jpg

Toro: e adesso Europa

B. Pagliano

Saldature / La rubrica di Beppe Pagliano

13c02c9e2702a3fa843b63fea7c23ae4.jpg

Toro, 27 anni dopo ancora luci a San Siro

B. Pagliano

Le Saldature / La rubrica del nostro Beppe Pagliano, che oggi ci racconta di una partita non vista, ma anche per questo ancora più sofferta