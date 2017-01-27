Toro, una piccola iniezione di fiducia
Lo Psicologo Granata / La nota più lieta di questa fredda serata è che, finalmente, anche il Gallo si è sbloccato
Lo Psicologo Granata / La nota più lieta di questa fredda serata è che, finalmente, anche il Gallo si è sbloccato
Lo Psicologo Granata / Torna la rubrica di Riccardo Agnello: "Senza i gol di Belotti i risultati della squadra sono piuttosto preoccupanti, per cui c'è davvero bisogno che Andrea ritrovi morale,…
Lo Psicologo Granata / Torna la rubrica di Riccardo Agnello: " Il sistema calcio va rivisto dai vertici e anche in fretta se si vuole evitare di entrare in un vortice di mediocrità da cui è…
Lo Psicologo Granata / Torna la rubrica di Riccardo Agnello: "Il vero Toro, quello che corre e lotta su ogni pallone..."
Lo psicologo granata / Proprio il modulo che tanto è stato agognato da tifosi e stampa nelle settimane precedenti pare aver dato i suoi frutti
Lo Psicologo Granata / Torna la rubrica di Riccardo Agnello: "Certe volte sarebbe consono comportarsi da provinciale sacrificando una parte di nobiltà in favore di una sana dose di cinismo"
Lo Psicologo Granata / Torna la rubrica di Riccardo Agnello: "Dopo la delicata sfida dello Scida contro il Crotone dell'amico Nicola, inizierà un ciclo di ferro"
Lo Psicologo Granata / Il nostro Riccardo Agnello torna sul pareggio contro il Verona
Lo Psicologo Granata / Il pensiero del nostro Riccardo Agnello
Lo Psicologo del Toro / 3 punti sofferti, che possono lanciare al meglio verso il derby
Lo Psicologo granata / Vincere al 93' fa godere ancora più di uno 0-4, e per ora va benissimo così
Lo Psicologo Granata / Il pensiero del nostro Riccardo Agnello: "Italia-Israele aumenta il rimpianto per la cessione di Zappa"
Lo Psicologo granata / C'è chi è preoccupato, chi sereno, chi vorrebbe solo addormentarsi fino alle 23:59 del 31 agosto...
Lo psicologo granata / Che non sia davvero meglio ibernarsi e svegliarsi il 2 settembre?
Lo Psicologo Granata / Torna la rubrica di Riccardo Agnello: una stagione di grandi cambiamenti, emozioni e qualche rimpianto.
Psicologo Granata / Rinasce il Filadelfia e la tifoseria granata torna ad avere un cuore pulsante di emozioni
Lo Psicologo Granata / Il nostro Riccardo Agnello parla del derby, e di un trend che se rispettato...
Lo Psicologo Granata / Il nostro Riccardo Agnello ci parla della settimana che stanno vivendo i granata, tra commemorazione e derby...
Lo Psicologo Granata / Torna la rubrica di Riccardo Agnello: le partite in casa di Cagliari e Chievo aumentano il rammarico per quello che avrebbe potuto essere
Lo Psicologo Granata / Il nostro Riccardo Agnello riflette sul momento del Toro, una squadra che potrebbe osare di più...
Lo Psicologo del Toro / I granata domenica hanno disputato un'altra gara non adatta ai deboli di cuore, ormai questo è diventato una normalità
Lo Psicologo Granata / Il senatore incarna il tremendismo granata: la sua permanenza, almeno per un altro anno, è fondamentale
Lo Psicologo Granata / Come obiettivo rimane soltanto l'ottavo posto, ma non stuzzica più di tanto i tifosi
Lo psicologo granata / E' giusto essere contenti per la vittoria contro il Palermo ma va sottolineato che da troppo tempo, questo Toro pare totalmente dipendente da Andrea Belotti
Lo Psicologo Granata / Il nostro Riccardo Agnello torna sulla gara del Franchi...
Lo psicologo granata / Non c'è nessuna giustificazione per l'apatia dimostrata nei primi 20 minuti
Lo Piscologo Granata / Torna la rubrica del nostro Riccardo Agnello
Lo Psicologo Granata / Un'analisi delle attuali difficoltà del Torino, con vista sull'incontro di questa domenica con il Pescara
Lo Psicologo Granata / Prima di esporre il mio pensiero vorrei fare una premessa: non intendo ergermi a difensore di nessuno, vorrei solo esprimere un'opinione personale e del tutto opinabile.
Lo Psicologo Granata / L'analisi della sfida disputata domenica scorsa a Bologna: serve una riscossa