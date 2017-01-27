Toro News

Lo Psicologo Granata

Torino FC v Carpi FC - TIM Cup

Toro, una piccola iniezione di fiducia

R. Agnello

Lo Psicologo Granata / La nota più lieta di questa fredda serata è che, finalmente, anche il Gallo si è sbloccato

Torino FC v AC Chievo Verona - Serie A

Toro: aiutiamo il gallo a ritrovarsi

R. Agnello

Lo Psicologo Granata / Torna la rubrica di Riccardo Agnello: "Senza i gol di Belotti i risultati della squadra sono piuttosto preoccupanti, per cui c'è davvero bisogno che Andrea ritrovi morale,…

Italy v Sweden - FIFA 2018 World Cup Qualifier Play-Off: Second Leg

Nazionale tra critiche e colpe

R. Agnello

Lo Psicologo Granata / Torna la rubrica di Riccardo Agnello: " Il sistema calcio va rivisto dai vertici e anche in fretta se si vuole evitare di entrare in un vortice di mediocrità da cui è…

FC Internazionale v Torino FC - Serie A

Toro, ma allora ci sei!

R. Agnello

Lo Psicologo Granata / Torna la rubrica di Riccardo Agnello: "Il vero Toro, quello che corre e lotta su ogni pallone..."

ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A

Toro, questione di modulo o di mentalità

R. Agnello

Lo psicologo granata / Proprio il modulo che tanto è stato agognato da tifosi e stampa nelle settimane precedenti pare aver dato i suoi frutti

Mihajlovic

Toro, così non funzioni

R. Agnello

Lo Psicologo Granata / Torna la rubrica di Riccardo Agnello: "Certe volte sarebbe consono comportarsi da provinciale sacrificando una parte di nobiltà in favore di una sana dose di cinismo"

Torino FC v Hellas Verona FC - Serie A

Toro, dopo il Crotone arriva il difficile

R. Agnello

Lo Psicologo Granata / Torna la rubrica di Riccardo Agnello: "Dopo la delicata sfida dello Scida contro il Crotone dell'amico Nicola, inizierà un ciclo di ferro"

Torino FC v Hellas Verona FC - Serie A

Toro, questo è autolesionismo!

R. Agnello

Lo Psicologo Granata / Il nostro Riccardo Agnello torna sul pareggio contro il Verona

Udinese Calcio v Torino FC - Serie A

Toro: una vittoria che fa morale

R. Agnello

Lo Psicologo del Toro / 3 punti sofferti, che possono lanciare al meglio verso il derby

maratona, tifosi FC Torino v FC Internazionale - Serie A

Sette giorni al cardiopalma

R. Agnello

Lo Psicologo granata / C'è chi è preoccupato, chi sereno, chi vorrebbe solo addormentarsi fino alle 23:59 del 31 agosto...

FC Torino v US Sassuolo - Serie A

Toro, tempo di tirare le somme

R. Agnello

Lo Psicologo Granata / Torna la rubrica di Riccardo Agnello: una stagione di grandi cambiamenti, emozioni e qualche rimpianto.

tifosi coda filadelfia

Fila, un crescendo di emozioni

R. Agnello

Psicologo Granata / Rinasce il Filadelfia e la tifoseria granata torna ad avere un cuore pulsante di emozioni

Juventus FC v FC Torino - Serie A

Toro, è questa la strada giusta!

R. Agnello

Lo Psicologo Granata / Il nostro Riccardo Agnello parla del derby, e di un trend che se rispettato...

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Toro, un sovraccarico di emozioni

R. Agnello

Lo Psicologo Granata / Il nostro Riccardo Agnello ci parla della settimana che stanno vivendo i granata, tra commemorazione e derby...

AC ChievoVerona v FC Torino - Serie A

Toro, le trasferte dei rimpianti

R. Agnello

Lo Psicologo Granata / Torna la rubrica di Riccardo Agnello: le partite in casa di Cagliari e Chievo aumentano il rammarico per quello che avrebbe potuto essere

FC Torino v FC Crotone - Serie A

Toro, chi non risica...

R. Agnello

Lo Psicologo Granata / Il nostro Riccardo Agnello riflette sul momento del Toro, una squadra che potrebbe osare di più...

FC Torino v Udinese Calcio - Serie A

Quando la pazzia diventa normale

R. Agnello

Lo Psicologo del Toro / I granata domenica hanno disputato un'altra gara non adatta ai deboli di cuore, ormai questo è diventato una normalità

ACF Fiorentina v FC Torino - Serie A

Toro, non puoi perdere Moretti

R. Agnello

Lo Psicologo Granata / Il senatore incarna il tremendismo granata: la sua permanenza, almeno per un altro anno, è fondamentale

FC Torino v US Citta di Palermo - Serie A

Toro, non devi dipendere così tanto dal gallo!

R. Agnello

Lo psicologo granata / E' giusto essere contenti per la vittoria contro il Palermo ma va sottolineato che da troppo tempo, questo Toro pare totalmente dipendente da Andrea Belotti

Atalanta BC v FC Torino - Serie A

Perchè vedere il bicchiere mezzo pieno

R. Agnello

Lo Psicologo Granata / Prima di esporre il mio pensiero vorrei fare una premessa: non intendo ergermi a difensore di nessuno, vorrei solo esprimere un'opinione personale e del tutto opinabile.