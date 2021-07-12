Toro News

Una voce fuori dal Toro

Enzo Borgna

Il partigiano Johnny

E. Borgna

Torna l'atteso appuntamento settimanale con la rubrica Una voce fuori dal coro dell'avvocato Enzo Borgna

Enzo Borgna

Per qualche dollaro in più

E. Borgna

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Enzo Borgna

Un bilancio del 1° quadrimestre

E. Borgna

Torna l'atteso appuntamento settimanale con la rubrica Una voce fuori dal coro dell'avvocato Enzo Borgna

Enzo Borgna

La coppia più bella del mondo

E. Borgna

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Enzo Borgna

Io penso positivo

E. Borgna

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Enzo Borgna

Il tifoso neanderthaliano

E. Borgna

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Enzo Borgna

Alea iacta est

E. Borgna

Torna "Una voce fuori dal coro", la rubrica a cura di Enzo Borgna: "Alla ripresa del campionato sono curioso di scoprire se Juric romperà gli indugi e come dux granata proferirà la famosa frase di…

Enzo Borgna

Lo Juric pensiero

E. Borgna

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Enzo Borgna

Orgoglio granata

E. Borgna

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Enzo Borgna

Le aspettative dei tifosi

E. Borgna

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Enzo Borgna

L’ottimismo della volontà

E. Borgna

Torna l'appuntamento con la rubrica a cura di Enzo Borgna: "Una voce fuori dal Coro"

Enzo Borgna

Ogni promessa è debito

E. Borgna

Torna l'appuntamento con Una voce fuori dal Toro, la rubrica a cura di Enzo Borgna

Enzo Borgna

Pensavo fosse amore… invece era un calesse

E. Borgna

Torna "Una voce fuori dal Toro" la rubrica a cura di Enzo Borgna: "Ho l’impressione che il male oscuro della squadra sia non riuscire a portare a casa il risultato. Tocca a Juric e anche ai tifosi…

Enzo Borgna

Toro anno uno

E. Borgna

Torna l'appuntamento con Una voce fuori dal Toro, la rubrica a cura di Enzo Borgna

Enzo Borgna

Punto e a capo

E. Borgna

Torna l'appuntamento con Una voce fuori dal Toro, la rubrica a cura di Enzo Borgna

Enzo Borgna

Je suis Sancho Panza

E. Borgna

Torna l'appuntamento con Una voce fuori dal Toro, la rubrica a cura di Enzo Borgna

Enzo Borgna

Il grido di dolore di Juric

E. Borgna

Torna l'appuntamento con "Una voce fuori dal Toro", la rubrica a cura di Enzo Borgna: "Il Mister è stato il primo vero acquisto, ma troppi lo hanno apprezzato solo perché si è lamentato delle presunte…

Enzo Borgna

La maggioranza silenziosa

E. Borgna

Nel caso del Toro la maggioranza silenziosa è quella dei tifosi che incitano la squadra a prescindere, che apprezzano il gesto tecnico e criticano l’errore

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Nessuno è perfetto

E. Borgna

Torna l'appuntamento con Enzo Borgna e la sua rubrica "Una voce fuori dal Toro": questa volta si parla di Andrea Belotti

Torino FC v ACF Fiorentina - Serie A

Passi in avanti

E. Borgna

Torna l'appuntamento con Enzo Borgna e la sua rubrica "Una voce fuori dal Toro": l'arrivo di Juric sta influenzando bene la squadra

cairo

Il riposo del tifoso

E. Borgna

Torna Una voce fuori dal Toro, la rubrica di Enzo Borgna: "Ho constatato che negli ultimi giorni, perlomeno nei commenti su questo sito, sono in calo o quanto meno in stand-by le critiche a Cairo, a…

Juric e Cairo

La mutazione del DNA del tifoso del Toro

E. Borgna

Una voce fuori dal Toro / Torna la rubrica di Enzo Borgna: "Resto convinto che se Juric saprà rivalutare la squadra, Cairo non si tirerà indietro con i giusti reinvestimenti"

Juric e Cairo

L'anno zero del Torino

E. Borgna

Il primo appuntamento con una nuova rubrica firmata dall'avvocato Enzo Borgna: "I tifosi partecipino alla ricostruzione della squadra"