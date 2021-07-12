Il grido di dolore di Juric E. Borgna Enzo Borgna 1 settembre - 13:25 1 settembre

Torna l'appuntamento con "Una voce fuori dal Toro", la rubrica a cura di Enzo Borgna: "Il Mister è stato il primo vero acquisto, ma troppi lo hanno apprezzato solo perché si è lamentato delle presunte…