Un viaggio comincia sempre con un primo passo
Torna l'atteso appuntamento settimanale con la rubrica Una voce fuori dal coro dell'avvocato Enzo Borgna
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Torna l'atteso appuntamento settimanale con la rubrica Una voce fuori dal coro dell'avvocato Enzo Borgna
Torna "Una voce fuori dal coro", la rubrica a cura di Enzo Borgna: "Alla ripresa del campionato sono curioso di scoprire se Juric romperà gli indugi e come dux granata proferirà la famosa frase di…
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Torna l'appuntamento con la rubrica a cura di Enzo Borgna: "Una voce fuori dal Coro"
Torna l'appuntamento con Una voce fuori dal Toro, la rubrica a cura di Enzo Borgna
Torna l'appuntamento con Una voce fuori dal Toro, la rubrica a cura di Enzo Borgna
Torna "Una voce fuori dal Toro" la rubrica a cura di Enzo Borgna: "Ho l’impressione che il male oscuro della squadra sia non riuscire a portare a casa il risultato. Tocca a Juric e anche ai tifosi…
Torna l'appuntamento con Una voce fuori dal Toro, la rubrica a cura di Enzo Borgna
Torna l'appuntamento con Una voce fuori dal Toro, la rubrica a cura di Enzo Borgna
Torna l'appuntamento con Una voce fuori dal Toro, la rubrica a cura di Enzo Borgna
Torna l'appuntamento con "Una voce fuori dal Toro", la rubrica a cura di Enzo Borgna: "Il Mister è stato il primo vero acquisto, ma troppi lo hanno apprezzato solo perché si è lamentato delle presunte…
Nel caso del Toro la maggioranza silenziosa è quella dei tifosi che incitano la squadra a prescindere, che apprezzano il gesto tecnico e criticano l’errore
Torna l'appuntamento con Enzo Borgna e la sua rubrica "Una voce fuori dal Toro": questa volta si parla di Andrea Belotti
Torna l'appuntamento con Enzo Borgna e la sua rubrica "Una voce fuori dal Toro": l'arrivo di Juric sta influenzando bene la squadra
Torna l'appuntamento con un nuovo episodio della rubrica "Una voce fuori dal Toro", a cura di Enzo Borgna
Torna Una voce fuori dal Toro, la rubrica di Enzo Borgna: "Ho constatato che negli ultimi giorni, perlomeno nei commenti su questo sito, sono in calo o quanto meno in stand-by le critiche a Cairo, a…
Una voce fuori dal Toro / Torna la rubrica di Enzo Borgna: "Resto convinto che se Juric saprà rivalutare la squadra, Cairo non si tirerà indietro con i giusti reinvestimenti"
Il primo appuntamento con una nuova rubrica firmata dall'avvocato Enzo Borgna: "I tifosi partecipino alla ricostruzione della squadra"