Punto e a capo

Torna l'appuntamento con Una voce fuori dal Toro, la rubrica a cura di Enzo Borgna

Inutile dire che la vittoria di domenica è stata salutare per tutti. Per i giocatori, per i tifosi (maggioranza e minoranza…) e per la società. Sin dal primo mio articolo avevo mostrato fiducia nella capacità del Mister di gettare le basi per un progetto vincente, soprattutto in questo primo anno, rivalutando la rosa della squadra esistente alla data del suo ingaggio. Ed a proposito di giocatori, mi premono alcune considerazioni su Milinkovic-Savic e Rodriguez. Quanto al primo premetto che, a scanso di equivoci, il paragone che vado a fare è forzato. Ma i tifosi non più giovani ricorderanno che le prime giornate di campionato di Terraneo, il successore di Castellini, furono da incubo. Ma la fiducia di Radice e gli incitamenti dagli spalti dopo i suoi errori, pure in presenza di perplessità sulle sue potenzialità, lo trasformarono in uno dei migliori portieri della storia granata. A tal proposito mi complimento per il commento arguto dell’utente “Messere Granata” sotto l’articolo del collega Tardy. Quanto invece a Rodriguez mi auguro che anche i più critici si stiano ricredendo. Contro la Salernitana, le sue sovrapposizioni sempre puntuali e la sua tecnica hanno contribuito in maniera determinante alla prestazione di Ansaldi e sono convinto che il Mister punti molto su di lui anche per fare crescere tatticamente Buongiorno.